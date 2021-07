Le sort des baleines empêtrées près de l’île Miscou s’améliore 

Pêches et Océans Canada a confirmé mercredi qu'un empêtrement de baleine noire de l’Atlantique Nord a été signalé pour la première fois dans les eaux canadiennes depuis 2019.

Il s’agit de la baleine mâle de cinq ans à laquelle on a donné le numéro EG#4615. Elle serait grièvement blessée. Un équipage a été dépêché sur les lieux afin de tenter de la déprendre des cordages.

La chercheuse québécoise en écologie des écosystèmes et mammifères marins, Lyne Morissette, rapporte que la baleine était dans une bien fâcheuse position en début d’intervention.

Elle avait au moins cinq tours de cordages de la tête à la queue. Et selon les gens qui sont sur le terrain, il y aurait aussi un poids qui retient le cordage en profondeur , a-t-elle dit jeudi en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Selon ce que lui ont rapporté des membres de l'équipage, le sort de la baleine s’est amélioré après l’installation d’un bouée dotée d’un émetteur satellite (qui permet de suivre l’animal de près).

Après cette intervention, le cordage sur la baleine a changé de configuration pour une situation qui semble moins pire pour la baleine. L’avion qui survole le territoire aurait vu la baleine hier et il resterait un cordage autour de sa tête.

L’équipage va tenter des manœuvres de désempêtrement samedi, ajoute-t-elle.

Quant à la baleine nommée Snow Cone, qui est elle aussi empêtrée dans le secteur de l’île Miscou – dans le nord-est du Nouveau-Brunswick – sa situation s’améliore aussi, selon Pêches et Océans.

Lyne Morissette dit avoir eu le même son de cloche de l’équipage qui se trouve sur place.

Elle semble s’améliorer dans son état de désempêtrement. Il reste un peu de cordage dessus. Donc dans les deux cas, on essaie de suivre ces baleines-là et de les désempêtrer le plus possible.

Selon cette scientifique, ces deux cas nous rappellent que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de signalements d’empêtrements dans les eaux canadiennes en 2020 et que des mesures importantes sont en place qu’il n’y a plus de risques pour les baleines.

On a été vite à dire solution résolue, "on a trouvé le problème, il n’y a plus de problème." Ce n’est pas le cas, la situation est très très complexe. Il ne faut jamais baisser la garde et continuer d’être le plus efficace possible dans nos solutions, parce qu’on n’est jamais à l’abri de ce qui peut arriver.

– Avec des informations de Marie-Hélène Lange