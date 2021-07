Des groupes autochtones dénoncent une affiche « raciste et haineuse »

Des dirigeants et groupes autochtones réclament une enquête après la découverte d’un panneau « raciste » près de la Première Nation Muskoday, située au sud de Prince Albert.

Plusieurs membres de la communauté autochtone avaient vu un homme accrocher ce panneau dérangeant sur le pont enjambant la rivière Saskatchewan Sud mercredi matin, a déclaré la cheffe de la Première Nation Muskoday Ava Bear.

L'affiche en carton indiquait en gros caractères La vie des personnes blanches compte aussi .

En plus petit, un message indiquait que les membres des Premières Nations ne paient pas d’impôts .

C'est totalement déplacé. C'est totalement inacceptable. Je suis tout simplement consternée. Une citation de :Ava Bear, cheffe de la Première Nation Muskoday

Ignorance et dégoût

Une paire de chaussures était accrochée avec le panneau, un geste que la cheffe a décrit comme une moquerie à l'égard du symbole utilisé pour représenter les vies perdues dans les anciens pensionnats pour Autochtones.

Pour moi, c'est dégoûtant que cet individu, cet homme, accroche ces chaussures. Une citation de :Ava Bear, cheffe de la Première Nation Muskoday

Selon elle, l'ignorance a joué un rôle clé dans cette situation. Selon Mme Bear, la deuxième idée fausse véhiculée par le panneau est que les membres des Premières Nations ne paient pas d'impôts.

Elle a mentionné que les personnes qui pensent ainsi vivent dans l'obscurité et ne reconnaissent pas les contribuables des Premières Nations qui participent à l'économie de la province et du pays.

Plusieurs membres de la communauté étaient tristes, voire en colère.

Vives condamnations

Le chef du conseil tribal de Saskatoon, Mark Arcand, a dénoncé le geste en le qualifiant d’inacceptable, de raciste et de haineux.

Des gens traversent nos communautés en voiture et laissent ce genre de message pour soulever la population et ajouter plus de traumatisme. C'est inacceptable. Le grand public doit être conscient de cela , a-t-il déclaré.

La Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) a demandé à la Gendarmerie royale du Canada d'enquêter et de porter des accusations.

Ces enfants [trouvés sur les terrains des pensionnats] n'avaient pas de voix et maintenant qu'ils sont trouvés, des racistes ignorants se moquent d'eux et nous devons tous nous lever contre les crimes haineux en Saskatchewan. Une citation de :Bobby Cameron, chef de la FSIN

Le détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de Prince Albert a confirmé qu’une plainte formelle avait été reçue mercredi midi.

Le corps policier précise que l'enquête en est encore à ses débuts et demande à toute personne détenant la moindre information de communiquer avec lui.

Ligne bilingue d'appui pour les survivants des pensionnats pour Autochtones : 1-866-925-4419

Avec les informations de Bryan Eneas