À la découverte du village de guérison devant le palais législatif du Manitoba

Le village, composé d’une dizaine de tentes, a été installé le 25 juin. Une dizaine de personnes y habitent en ce moment et plus d’une vingtaine d’autres militants y viennent fréquemment.

Il a été installé en réaction à la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Depuis, des centaines d’autres tombes non marquées ont été découvertes sur le site d’anciens pensionnats au pays.

Un feu sacré brûle en permanence au centre du village devant le palais législatif pour honorer les morts. Le feu sacré aide les esprits des enfants morts dans les pensionnats à retrouver leur maison, indique l’aînée du camp, Alma Kakikepinace.

Alma Kakikepinace, assise près du campement. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le feu restera allumé jusqu’à ce que le dernier enfant soit compté. C’est notre thème principal : chaque enfant est important , explique-t-elle.

Je suis là parce que je suis vraiment affectée par la découverte des 215 enfants à Kamloops, j’ai fait un retour en arrière à mes six ans, j’avais des souvenirs, j’étais en douleur, je pleurais , poursuit-elle.

Aaliyah Liach est l’une des organisatrices du village, avec Alma Kakikepinace et Shawna Péloquin. Depuis, de plus en plus de militants se joignent à eux.

Aaliyah Liach est l'une des trois organisatrices du village de guérison. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Nous continuons de grandir. Nous sommes au point où nous pensons à agrandir [le camp] vers l’autre côté de la pelouse , lance-t-elle.

Shawna Péloquin indique qu’une dynamique d’entraide s’est créée dans le village de guérison, avec des rôles précis : des gardiens du feu […] on a des gens qui sont ici 24 h sur 24 délégués à garder le feu allumé. On a des peace keepers, des agents de la paix […] Puis, on a des food keepers qui nous aident avec l’organisation de la nourriture et des donations .

Shawna Péloquin, dans le campement de militants devant le palais législatif du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Des liens se sont également créés avec les employés du palais législatif, indique Aaliyah Liach. Les gardiens de sécurité du palais législatif ne nous ont pas embêtés. En fait, ils ont été vraiment gentils avec nous , reconnaît-elle.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du gouvernement provincial indique que les gardes du palais législatif maintiennent le contact avec ces groupes et veillent à leur sécurité et à assurer la sécurité des autres visiteurs du palais législatif .

Le porte-parole ajoute que la province a facilité le contact entre les militants et les ministères de la Justice et des Relations avec les Autochtones et le Nord.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin