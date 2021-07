Une première dose du vaccin pour 70 % de la population en Abitibi-Témiscamingue

La santé publique a constaté une accélération de la vaccination dans les dernières semaines, notamment dans les cliniques sans rendez-vous.

La clinique de vaccination contre la COVID-19 à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les responsables de la campagne de vaccination espèrent encore rejoindre 2000 jeunes de 18 à 35 ans pour atteindre les cibles de vaccination. Ils invitent aussi les jeunes de 12 à 17 ans à se présenter dans les cliniques de vaccination pour recevoir leur deuxième dose avant la rentrée scolaire.

On a atteint le cap de 70 %, on n’est pas loin de 75 %, mais vous savez avec le variant, on doit aller un peu plus haut que cette cible-là. J’ai confiance en la population de l’Abitibi-Témiscamingue, je sais qu’on peut faire encore mieux et de continuer de faire bonne figure à l’échelle du Québec. On l’a fait pour le contrôle de transmission du virus, alors on peut le faire pour la vaccination , a soutenu la directrice de la Santé publique régionale, Dre Lyse Landry en point de presse jeudi après-midi.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été détecté dans la région depuis trois semaines.

L’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-cries-de-la-Baie-James sont les seules au Québec où on ne compte aucun cas actif du virus.

Des disparités entre les MRC

Les taux de vaccination varient d'une MRC à l'autre. La MRC du Témiscamingue présente le taux de vaccination le plus bas avec 64 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Santé publique élabore présentement des stratégies pour améliorer la couverture vaccinale sur ce territoire.