Calgary aura son propre cyclotron

Le gouvernement albertain investira plus de 18 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour une nouvelle installation radiopharmaceutique et un premier cyclotron à Calgary. Ce projet est jugé prioritaire par Services de santé Alberta, car il contribuera à améliorer les soins aux patients du sud de l'Alberta.

Le cyclotron est une machine qui permet la fabrication d’isotopes radioactifs, utilisés en médecine pour l'imagerie médicale, la thérapie et la recherche pour les soins et le traitement du cancer.

Cette technique de médecine nucléaire - la tomographie par émission de positons (TEP) - permet de mieux détecter les cellules cancéreuses, de surveiller leur évolution et de les traiter en injectant les radiotraceurs que sont les isotopes dans le corps d’un patient.

Actuellement, ces radio-isotopes sont uniquement produits à Edmonton où se trouve le seul cyclotron de la province, ce qui peut parfois poser des problèmes, selon le ministre de la Santé, Tyler Shandro.

Si le cyclotron d'Edmonton rencontre un problème de production, les Albertains auront quand même un approvisionnement sûr avec le nouveau cyclotron de Calgary , dit-il.

De plus, comme l’explique la Dre Ingrid Koslowsky, directrice du centre radiopharmaceutique de Calgary, avoir un cyclotron dans la métropole signifie que plus de patients peuvent être traités et que les temps d’attente seront plus courts.

Le cyclotron de Triumf. Photo : Radio-Canada / ICI RADIO-CANADA

Nous ne pouvons obtenir qu’une partie de ce qui est produit à Edmonton. Seulement 25 % des isotopes expédiés sont utilisables, car les produits se désintègrent rapidement , explique-t-elle.

Calgary à la pointe de la recherche

Alors que Calgary abritera le plus grand centre de cancérologie du pays en 2023, aucun financement n'avait été accordé jusqu’à ce jour par le gouvernement provincial.

Cet investissement permettra des recherches de niveau mondial et pourrait même aider à mieux comprendre la progression de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, selon la Dre Verna Yiu, présidente et chef de la direction d’ AHSServices de santé Alberta .

Nous sommes très reconnaissants de cet investissement. Une citation de :Dre Verna Yiu, présidente et chef de la direction, AHS

Cette infrastructure publique sera également un élément clé de la reprise économique de l'Alberta en maintenant les Albertains au travail et en attirant de nouveaux investissements, affirme le ministre des Infrastructures, Prasad Panda.

Le projet dans son ensemble devrait coûter environ 50 millions de dollars.

L'emplacement exact du nouveau cyclotron et de l'installation radiopharmaceutique sur le site du centre médical de Foothills est toujours en cours de finalisation, mais le tout devrait être achevé en 2024 ou 2025.

En 2014, AHSServices de santé Alberta a évalué le coût du projet à 36,3 millions de dollars, auxquels s'ajoutent de 5,7 à 6,8 millions de dollars en coûts de fonctionnement annuel.

En 2015, quelque 17 000 Albertains ont reçu un diagnostic de cancer, selon la Société canadienne du cancer, qui estime qu’ils seront plus de 28 000 à souffrir de la maladie d’ici 2030.