Saisie d'armes à feu et d’ivoire en provenance de l'Alaska

Dans un communiqué, l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada affirme que le véhicule dans lequel voyageaient deux personnes a été intercepté à un poste frontalier du territoire en tentant de traverser le Canada vers les États américains du sud.

Le véhicule contenait non seulement des armes à feu et des pièces d'armes à feu restreintes ou illégales, mais également de nombreux produits animaliers comme des peaux et de l’ivoire.

La liste des objets saisis :

sept armes à feu à autorisation restreinte

une arme à feu prohibée

quinze chargeurs prohibés

trois peaux de lynx roux

une patte d’ours

deux chapeaux en peau de phoque

sept morceaux de baleine à fanons

deux défenses en ivoire

deux ornements en ivoire

deux cornes de mouflon

treize rondelles en ivoire

une serre de dindon

un crâne d’ours

un crâne de morse

La saisie du 25 mai au Yukon a permis aux agents d'intercepter huit armes de poing et chargeurs restreints ou prohibés. Photo : Agence des services frontaliers du Canada

La saisie a mené à quatre accusations de possession illégale d'armes à feu et d’appareils prohibés, ainsi qu'une accusation pour fausse déclaration et une autre de contrebande. L’accusé devait comparaître devant la cour plus tôt cette semaine.

Le véhicule a été saisi et son propriétaire doit payer une amende de 8500 $ pour le récupérer. Une amende de 1200 $ a aussi été imposée en vertu des lois sur le trafic d'objets animaliers.