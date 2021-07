Un bon début pour le film Kuessipan en France

Lancé dans plusieurs pays européens le 7 juillet , le film québécois Kuessipan connaît un bon démarrage en France, au point d’être projeté dans un plus grand nombre de cinémas pour sa deuxième semaine d’exploitation.

Dans un message publié sur Facebook mercredi, la réalisatrice de Kuessipan, Myriam Verreault, s’est félicitée de voir son film prendre l’affiche dans 17 salles supplémentaires.

Près de 10 000 entrées

Selon Les alchimistes, le distributeur du long métrage en France, Kuessipan a enregistré près 9690 entrées en une semaine.

Dans l’absolu, le score est modeste, mais vu la période, il est très encourageant! a expliqué par courriel Timothée Donay, qui s’occupe de la distribution et de la programmation aux Alchimistes.

D’abord parce que le film est loin devant les autres sorties de films indépendants, et surtout parce que le bouche-à-oreille est excellent et nous permet d’augmenter chaque jour la moyenne de spectateurs et de spectatrices par séance, là où la tendance est à la baisse partout ailleurs.

Rappelons que Kuessipan a été élu meilleur film lors du 21e Festival international du film d’Aubagne, en France, l’an dernier.

Kuessipan est inspiré du roman du même nom publié par l’écrivaine innue Naomi Fontaine. Tourné dans la communauté innue d'Uashat mak Mani-utenam et à Sept-Îles, il raconte l’histoire de deux amies adolescentes innues.