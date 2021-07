Des plaisanciers approuvent une réglementation plus stricte sur la rivière Saint-Maurice

Un habitué de la rivière, André Verville, fait partie de ceux en faveur d’une réglementation. Tous les bateaux rapides qui veulent monter sur le Saint-Maurice devraient avoir une limite de vitesse. Si vous voulez faire un peu de vitesse, allez sur le fleuve, il n’y en a pas d’enfants sur le fleuve.

Un autre usagé, René Dumas, est du même avis : Ça en prend de la sensibilisation et ça prend des règlements pour que ce soit sécuritaire.

Du fleuve à la plage aux chiens, on veut qu’il y ait une légifération parce que c’est le far west actuellement , clame le conseiller Pierre Montreuil.

Présentement, sur la rivière Saint-Maurice, ce ne sont que quelques bouées, achetées et installées bénévolement par le club de canot-kayak de Radisson, qui assurent la sécurité.

Malgré tout, c’est insuffisant, croit le conseiller.

Des gens convergent vers Trois-Rivières parce qu’ils savent que la réglementation est absente. Oui, il y a des policiers qui font de la patrouille, mais une fois que le patrouilleur est passé, les motomarines ou les plaisanciers qui ont un comportement déplorable reviennent , dit-il.

La Ville de Trois-Rivières adonc décidé de tenir des consultations publiques et ce sont 175 personnes qui ont manifesté leur avis sur le sujet. Des discussions qui envoient un message fort, estime le conseiller du District du Carmel.

Sur 25 prises de parole et une douzaine de prises de parole à l’écrit, s’ils ont été un ou deux à dire qu’ils ne voulaient pas la réglementation, je n’exagère pas , précise-t-il, tout en ajoutant que, selon lui, 95 % des personnes présentes étaient favorables à l’idée d’une réglementation.

La prochaine étape sera maintenant de déposer un rapport formulé par Trois-Rivières à Transport Canada et à son Bureau de la sécurité nautique et qui comprendra les consultations tenues plus tôt, cette semaine.

La saison 2022 sera une belle saison parce que nous aurons une réglementation, c’est mon espoir , avoue Pierre Montreuil, tout en ajoutant que la volonté de certains politiciens et politiciennes a permis de faire avancer le dossier.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger