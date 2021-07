Les éleveurs de porcs à quelques semaines de devoir euthanasier leurs bêtes

Les rencontres ont beau se multiplier entre le syndicat et le patronat, l’impasse demeure entière entre les deux parties.

Chaque jour qui passe augmente la pression sur les 2645 producteurs du Québec.

On est rendu à près de 120 000 porcs en attente. À l'été, c'est un record , indique Louis-Philippe Roy, deuxième vice-président des Éleveurs de porcs du Québec. On n’a jamais vu ça, donc beaucoup d'inquiétudes chez les producteurs.

Le deuxième vice-président des Éleveurs de porcs du Québec, Louis-Philippe Roy, devant sa ferme de Saint-Michel-de-Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Olymel tente autant que possible de faire abattre les porcs d’ici aux États-Unis. Toutefois, la suspension des activités, à Vallée-Jonction, depuis quatre mois, entraîne des retards difficiles à rattraper.

Ce qui est détourné, présentement, ce n’est pas assez , ajoute Louis-Philippe Roy.

Je vous dis que dans les prochaines semaines, on va frapper un mur. Les producteurs ont environ deux, trois semaines devant eux. Une citation de :Louis-Philippe Roy, deuxième vice-président des Éleveurs de porcs du Québec

Intervention de Québec réclamée

Chaque jour, l’attitude et les actions des deux parties augmentent la vitesse à laquelle nous nous dirigeons vers ce mur , poursuit le président des Éleveurs de porcs du Québec, David Duval.

Surtout qu’au cours du conflit, les porcs ont continué d’engraisser et les truies, de donner naissance à des porcelets. La chaleur frappe des porcheries de plus en plus peuplées, au détriment du bien-être animal.

Les travailleurs d'Olymel tentent de mettre de la pression sur la partie patronale en manifestant à l'usine de Princeville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Malheureusement, il faudra prendre des décisions et ce sera des décisions difficiles à prendre , avertit Louis-Philippe Roy. Moi, comme producteur, je ne veux pas euthanasier des porcs.

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent une industrie qui crée 31 000 emplois au Québec et qui a engendré des exportations valant 2,15 milliards de dollars en 2020.

Ils demandent maintenant au gouvernement d’intervenir pour régler le conflit.

Il faut mettre de la pression Il faut que le gouvernement mette de la pression sur les deux parties, croit Louis-Philippe Roy. Pas juste sur les syndiqués.

On ne peut pas, au niveau politique, laisser aller notre production comme ça et ne pas venir s'ingérer ou discuter avec les deux parties. Une citation de :Louis-Philippe Roy, deuxième vice-président des Éleveurs de porcs du Québec

Les négociations stagnent

Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, invite les parties à s’entendre.

Les parties ont négocié dans les derniers jours avec des conciliateurs de mon ministère. J’invite les parties à continuer les pourparlers afin d’en arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais. Le conflit dure depuis plusieurs mois, il est temps que ça se règle , précise le ministre dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Le ministre du Travail, Jean Boulet. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Jeudi matin, les syndiqués de Vallée-Jonction ont perturbé les activités de l’usine Olymel de Princeville. Ils accusent l’employeur de n’avoir déposé aucune proposition monétaire devant le conciliateur depuis le début du mois.

Les deux derniers jours qu'on a négocié, on était sûr d'avoir un règlement. On était là pour un règlement , assure Martin Maurice, président du syndicat des employés d’Olymel à Vallée-Jonction. Mais non, ils nous ont fait revirer à 4 h du matin en disant qu'on va se revoir le 19. Bien le 19, si l'employeur n’a pas de dépôt, le syndicat ne va pas s'asseoir. C'est pour ça qu'on est en maudit.

La partie patronale se défend de prolonger le conflit.

L'usine d'Olymel, à Vallée-Jonction, est en grève depuis le 28 avril. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Nous avons déposé de nombreuses propositions , réplique Paul Beauchamp, premier vice-président d'Olymel. Sur le plan monétaire, nous en avions même fait trois consécutives avant d'avoir un retour de la partie syndicale.

Dans les champs, loin de la table de négociations, l’impatience laisse tranquillement place à l’urgence.

On vit une détresse au niveau des producteurs , conclut Louis-Philippe Roy. Depuis une semaine, c'est majeur. Des producteurs qui sont habituellement très calmes, aujourd'hui ils sont très découragés. Il y a beaucoup d'anxiété.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie