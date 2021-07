Le CPE de Matane offrira des places aux enfants de la garderie Les Mini Explorateurs

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué qu'il a convenu avec le CPECentre de la petite enfance de Matane que ce dernier assurera le service de garde des 52 enfants de la garderie non subventionnée Les Mini Explorateurs de Matane, si cette dernière cesse bel et bien ses activités.La propriétaire de la garderie a confirmé son souhait de fermer son entreprise et de mettre en vente son bâtiment mercredi.