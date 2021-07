Le trombone Clippy de Microsoft est de retour

Microsoft a attisé la twittosphère mercredi en publiant une image de Clippy accompagnée du message suivant : Si cette publication obtient 20 000 mentions J’aime, nous remplacerons l'émoji trombone de Microsoft 365 par Clippy.

Seulement quelques heures ont suffi pour atteindre la cible, grâce à une campagne marketing concertée avec d’autres comptes officiels de Microsoft. En milieu d’après-midi jeudi, environ 151 000 comptes avaient exécuté la requête.

Les bottines suivent les babines

Après avoir gardé les internautes en haleine pendant plusieurs heures, le géant de l’informatique a finalement annoncé dans un billet de blogue qu’il compte tenir sa promesse.

Nous utilisons peut-être moins de trombones aujourd'hui qu'à l'époque de Clippy, mais nous n'avons pas pu résister à l'attrait de la nostalgie. Une citation de :Claire Anderson, directrice artistique de Microsoft

On y apprend notamment que l’émoji de trombone sera bel et bien remplacé par la mascotte en version 3D sur les plateformes de Microsoft 365, ce qui inclut Teams, Office et de nombreux autres services en ligne. On apprend également qu’il s’agit d’une opération beaucoup plus vaste qui ne touche pas que Clippy, mais bien tous les émojis de Microsoft qui s’animeront en 3D.

Les nouveaux émojis débarqueront progressivement sur Microsoft 365 au cours des prochains mois.

Apparu pour la première fois en 1997, Clippy offrait des astuces et conseils aux utilisateurs et utilisatrices de Microsoft Office. Cependant, l’assistant virtuel était surtout gênant, faisant jaillir des fenêtres d’aide (pop-up en anglais) même pour les tâches les plus simples, comme la rédaction d'une lettre.

Clippy est un mal-aimé des propriétaires d'ordinateurs dotés du système Windows. Photo : Radio-Canada

Le mécontentement aura eu raison de lui au milieu des années 2000, avec l’arrivée de XP. En 2021, la nostalgie semble toutefois avoir pris le dessus.