Le Vieux-Quai en fête s'anime à Sept-Îles

L'organisation accueillera les festivaliers jeudi soir, après une pause forcée par la pandémie de COVID-19 l'été dernier. Ce sont les spectacles de River Edge, Fouki et de QuietMike qui partiront le bal dès 19 h.

Guylaine Tanguay, les Trois accords et le Shimmeux seront de la partie vendredi.

Émile Bilodeau, un spectacle de reprise de classiques du rock et le groupe Mute monteront sur scène samedi.

En vertu des règles sanitaires, seulement 1000 personnes par soir pourront accéder au site qui sera divisé en deux zones de 1000 m2 chacune. Les festivaliers pourront identifier leur zone en fonction de la couleur de leur bracelet.

Un service de bar ambulant sera offert dans chacune des zones.

Par ailleurs, trouver des matériaux et au personnel pour faire le montage du site a été particulièrement difficile cette année, indique la coordonnatrice du festival, Shanna Maltais.

Shanna Maltais est coordonnatrice du Vieux-Quai en fête. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ça a été un peu plus dur à chercher cette année parce que les gens sont tellement en demande. Ça a demandé une grande collaboration avec les entreprises d’ici. Tout le monde a mis la main à la pâte et nous a donné ce qu’il pouvait nous donner. On a fait preuve d’une grande créativité pour remplacer certains types de matériel qu’on avait l’habitude d’utiliser, mais qu’avec la COVID, soit ce n’était pas accessible, soit ce n’était pas autorisé , raconte Mme Maltais.

Certains soirs affichent complet.

Avec les informations de Sophie Martin