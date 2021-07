Inondation : la Première Nation de Lac Seul attend la décision de la Cour suprême

Une Première Nation du Nord-Ouest de l'Ontario a été inondée lors de la construction d'un barrage dans les années 30. La cause est maintenant devant la Cour suprême du Canada en raison de la compensation offerte, qui a été jugée insuffisante.

Il s’agit de la conclusion de la cause SouthwindSouthwind contre le Canada, qui a été lancée par Roger Southwind, qui représentait en 2017 la Première Nation de Lac Seul.

Le gouvernement fédéral avait alors été forcé par la Cour fédérale à verser 30 millions de dollars à la Première Nation pour bris fiduciaire.

La Première Nation avait porté ce jugement en appel, argumentant que la compensation ne prenait pas en compte la valeur de la terre et que le tribunal avait donc fait une erreur dans le calcul de la compensation.

L’audience avait amené de nombreux experts à témoigner, notamment des spécialistes en foresterie, des ingénieurs et des historiens, ainsi que des membres de la Première Nation.

En 2019, la Cour d’appel fédérale avait rejeté la demande de révision de la Première Nation de Lac Seul, mais la dissidence d’un des juges a permis de demander un jugement de la part du plus haut tribunal au pays.

Un dossier qui remonte à 85 ans sera réglé

En 1936, quelques années après la construction du barrage hydroélectrique de Ear Falls, le territoire de la Première Nation de Lac Seul a perdu plus de 44 kilomètres carrés, soit 20 % de son territoire à la suite d’une inondation causée par ce nouveau barrage.

Ce territoire n’a jamais été négocié ni cédé au gouvernement fédéral avant son inondation.

Le barrage de Ear Falls a causé l'inondation d'une partie du territoire de la Première Nation de Lac Seul. Photo : Ontario Power Generation

Selon les documents présentés dans la cause Southwind contre le Canada, la Première Nation a perdu l’usage et la jouissance de cette partie de sa réserve .

On déplore aussi la perte de maisons et de champs de riz sauvage, ainsi que la séparation par les eaux de deux de ses collectivités, Kejick Bay et Whitefish Bay .

S’il s’était agi d’un peuplement de Blancs, personne n’aurait osé inonder leurs terres sans leur verser d’abord une indemnité , avait affirmé H. J. Bury, qui était alors ministre des Affaires indiennes, le 16 mars 1937.

Le gouvernement canadien s'est entendu avec l’Ontario en 1943 pour compenser la Première Nation à l’aide d’un fonds en fiducie.

En 1985, la Première Nation a amorcé ses procédures judiciaires pour les pertes dues à l’inondation, ce n’est qu'en 1991 qu’une demande a été déposée devant la Cour fédérale.

La décision de la Cour suprême pourrait avoir un impact sur la façon dont les torts historiques causés aux autres Premières Nations seront traités à l’avenir.