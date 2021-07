Une possible tornade à Barrie fait d'importants dégâts

Les résidents de la municipalité située à une centaine de kilomètres au nord de Toronto ont publié des photos et des vidéos de dommages importants causés par la tempête.

Les toits, les arrière-cours et les clôtures de nombreuses maisons ont été endommagés.

La police de Barrie indique qu'elle répond à de nombreux signalement de dommages survenus dans la partie sud-est de la ville.

Les météorologues d'Environnement Canada surveillaient mercredi après-midi une série d'orages violents susceptibles de produire des tornades pour plusieurs régions au nord de Toronto.