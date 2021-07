Le porte-parole du Service de police de Barrie (SPB), Peter Leon, indique que plusieurs personnes ont subi des blessures lors du passage d'une tornade qui a causé des dommages catastrophiques .

Les ambulanciers offrent les premiers soins aux blessés, selon l'officier Leon, qui a appelé la population à éviter le secteur.

Les résidents de la municipalité située à une centaine de kilomètres au nord de Toronto ont publié des photos et des vidéos de dommages importants causés par la tempête.

Des toits, des arrière-cours et des clôtures de nombreuses maisons ont été endommagés, ainsi que des conduites de gaz. Des coupures de courant ont eu lieu, selon le SPBService de police de Barrie .

La police de Barrie indique qu'elle répond à de nombreux signalement de dommages survenus dans la partie sud-est de la ville.

Quelques dégâts ont aussi été observés dans la municipalité d'Innisfil, située au sud de Barrie.

Le météorologue d'Environnement Canada Geoff Coulson dit que les images et les vidéos mises en ligne ont aidé à confirmer qu'une tornade a bien touché la région.

Environnement Canada avait d'abord émis une veille d'orage violent avant midi pour Barrie, Midland et Orillia. Cette alerte a été transformée en alerte à la tornade en début d'après-midi et s'est terminée un peu avant 15 h.

Un météorologue d'Environnement Canada a confirmé la tornade, d'après les vidéos et les images publiées sur les réseaux sociaux. Photo : Twitter/Edward Loveless

Selon Environnement Canada, une grande partie du Sud de l'Ontario reste sous une veille d'orages violents.

Cela comprend de possibles rafales de vent de 90 à 110 km/h, des grêlons de la taille d'une pièce de 5 ¢ et de fortes averses.

Environnement Canada continue de surveiller la possibilité de tornades.

L'agence fédérale rappelle qu' en cas de tornade, ou si une alerte de tornade a été émise dans votre secteur, nous vous recommandons de prendre les mesures suivantes : rentrez à l'intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme dans un sous-sol, une salle de bain, une cage d'escalier ou un garde-robe intérieur. Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez. En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés.