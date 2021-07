CPE : une innovation à Bonaventure pourrait faire des petits ailleurs

En tournée dans l’Est-du-Québec, l’élu a notamment visité le bâtiment voisin du CPECentre de la petite enfance de la Baie, le centre Bonne Aventure. Une partie des enfants fréquentant le service de garde ont été transférés dans ce bâtiment municipal en mai dernier en attendant qu'un projet d'agrandissement se concrétise.

Cette initiative a permis de devancer d'environ un an et demi la création de 26 des 32 places en garderie qui avaient été annoncées par Québec en 2013.

Mathieu Lacombe a visité les locaux où les enfants étaient bien occupés, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon le ministre Lacombe, différents projets de rénovation ou de construction sont déjà avancés ailleurs dans la province, de sorte qu’aucun autre CPECentre de la petite enfance n’a encore jugé pertinent de miser sur des installations municipales temporaires comme on l'a fait à Bonaventure.

Or, Mathieu Lacombe ne serait pas étonné que l’idée proposée par l'Association québécoise des CPE (AQCPE) et mise en œuvre par la directrice du CPECentre de la petite enfance de la Baie, Julie Dalpé, soit exportée ailleurs.

L’outil est exceptionnel pour le parent. On n’a jamais fait ça au Québec. Une citation de :Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

On risque de voir ça se multiplier au cours des prochains mois et des prochaines années , confirme le ministre, qui avance que des milliers de nouvelles places seront annoncées cet été. Mathieu Lacombe confirme d'ailleurs que des CPECentre de la petite enfance ont déjà démontré leur intérêt en ce sens.

C'est ici, au centre Bonne Aventure de Bonaventure, que les installations temporaires ont été créées. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour Julie Dalpé, ce serait une grande fierté de voir que le scénario alternatif mis en œuvre par elle et son équipe soit imité.

Souvent, on a tendance à voir que les initiatives créatives viennent de la grande ville. Je suis contente que ça vienne d’ici, […] que ce soit, aussi, un beau partenariat avec la Ville. J’espère que ça pourra donner des idées à d’autres collègues , ajoute-t-elle.

L’appel d’offres pour l’agrandissement des installations permanentes de Bonaventure devrait être lancé en août prochain.

Des besoins encore criants

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, rappelle que l’initiative mise de l’avant avec la collaboration de la Ville a pu régler un problème pour les familles de 26 enfants.

L’élu, souvent interpellé à ce sujet, convient néanmoins que le dossier est loin d’être clos. Il y a des gens qui ne peuvent pas retourner au travail parce qu’ils ont leurs enfants à la maison , rappelle le maire.

De gauche à droite : le maire de Bonaventure Roch Audet, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et la directrice du CPE de la Baie, Julie Dalpé Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le CPECentre de la petite enfance de la Baie opère des installations à Bonaventure, à New Richmond et à Maria. Selon des calculs réalisés cette semaine par son équipe, 475 enfants sont actuellement sur les listes d'attente pour une place en CPECentre de la petite enfance , dont 143 à Bonaventure. Pour cette municipalité seulement, 47 inscriptions sont des enfants encore à naître alors que seulement 15 places sont dédiées aux poupons.

L’urgence était là à l’automne, elle était là à l’hiver et elle est encore là. Elle va continuer d’être là, parce qu’il y a une migration des gens avec le télétravail vers les régions. […] Les gens partent avec l’idée qu’il y a du logement et des places en CPECentre de la petite enfance , mais il n’y a ni l’un ni l’autre , déplore Mme Dalpé.

La directrice, qui a l’intention de poursuivre le développement des installations du CPECentre de la petite enfance grâce aux prochains appels de projets, croit que le gouvernement Legault a bel et bien la volonté de créer de nouvelles places. Elle s’inquiète néanmoins des délais.

C’est terriblement long. C’est ce bout-là qui m’angoisse. Une citation de :Julie Dalpé, directrice du CPE de la Baie

L'automne dernier, 16 places supplémentaires ont été ouvertes à Maria et 21 à New Richmond.

Un prochain combat

Julie Dalpé a aussi l’intention de continuer à innover. Elle souhaite notamment qu’une règle du ministère de la Famille stipulant qu’un CPECentre de la petite enfance ne peut détenir plus de cinq installations et/ou 300 places soit abolie.

Pour nous, c’est un peu illogique, parce qu’on a un territoire d’une centaine de kilomètres. Il y a un CPE [dans la Baie-des-Chaleurs] qui a les reins assez solides pour faire du développement. C’est sûr que cette règle-là, pour nous, elle ne tient pas la route , mentionne-t-elle.

Le centre administratif du CPE de la Baie est situé sur l'avenue Grand-Pré, à Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La victoire dans le dossier des installations temporaires lui donne néanmoins espoir pour l’avenir. Cette petite brèche-là me dit qu’on va recommencer. On va le faire pour d’autres projets et pour d’autres choses, parce qu’on y est arrivés pour la première fois.

Mme Dalpé a profité du passage du ministre Mathieu Lacombe l’interpeller sur cette question.