Fin des cliniques de vaccination de masse le 27 août dans l’est ontarien

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario avise le public que les cliniques de vaccination de masse contre la COVID-19 devraient se terminer le 27 août.

Par conséquent, plus de 16 000 personnes doivent devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose , écrivent les autorités de santé publique locales, dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

Selon le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , la disponibilité abondante de vaccins et les rendez-vous accélérés pour la seconde dose pour tous ceux qui ont 12 ans et plus rendront le besoin de cliniques de vaccination de masse inutile, après le 27 août.

Les cliniques de masse prévues le 28 août ou après seront annulées , prévient le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Les personnes à qui le rendez-vous avait été donné à ces dates doivent changer leur rendez-vous au 27 août ou avant.

Le changement de rendez-vous est possible sur le système provincial de rendez-vous en ligne  (Nouvelle fenêtre) . Les personnes qui ont besoin d’aide peuvent autrement appeler la ligne de prise de rendez-vous provinciale au 1 833-943-3900.

Les personnes admissibles peuvent également se présenter aux cliniques de vaccination du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Selon les autorités de santé publique locales, des centaines de places sont disponibles : le samedi 17 juillet, de 9h30 à 14h30, au Centre Benson, à Cornwall, ou le dimanche 18 juillet, de 9h30 à 14h30, à l’aréna JR Brisson, à Casselman. Les clients sans rendez-vous ne seront toutefois pas admis, dans les deux cas, entre 12h et 13h.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rappelle qu’il doit s’écouler au moins 28 jours entre l’administration de la première et de la deuxième dose pour les personnes ayant d’abord reçu le vaccin de Pfizer ou de Moderna, ou de huit semaines pour celles ayant reçu celui d’AstraZeneca.