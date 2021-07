Les hôteliers en Abitibi-Témiscamingue affrontent une importante pénurie de main-d'œuvre

Le directeur général du Quality Inn à Val-d'Or, Alexandre Audet, a témoigné lors d'une entrevue sur nos ondes plus tôt cette semaine. Il a dû fermer des chambres devant la hausse des demandes, combinée au manque d’employés.

On évalue quotidiennement. On vérifie selon le nombre de chambres à louer si on a assez d’employés pour faire le ménage de ces chambres-là. En fonction de ça, on en enlève un certain nombre de l’inventaire , indique-t-il.

La directrice générale de l'hôtel le Forestel à Val-d'Or, Daphney Boivin, rapporte que plusieurs hôteliers augmentent les salaires pour attirer la main-d'oeuvre.

C’est un peu un concours de qui paie le mieux pour venir à bout d’avoir des employés, dit-elle. Ce n’est pas quelque chose que tu as envie de faire en tant qu’hôtelier, d’aller enlever des employés ailleurs pour te compenser toi, pour survivre à ton propre roulement.

Le propriétaire de l’hôtel Amosphère à Amos et président de l'Association des hôteliers de l’Abitibi-Témiscamingue, Jean-Pier Frigon, ne voit pas lui non plus d’un bon oeil la hausse des salaires comme stratégie de recrutement.

On cannibalise le système parce que, si moi je dis que je vais donner 10 $ de l’heure de plus, le voisin va être obligé de le faire. Alors là, on va se voler le même employé parce qu'il n’y en a pas de nouveaux nulle part. Une citation de :Le propriétaire de l’hôtel Amosphère à Amos, Jean-Pier Frigon

Johanie Poirier, propriétaire du Quality Inn à Rouyn-Noranda, et Daphney Boivin ont aussi misé sur les conditions de travail pour attirer les travailleurs.

On axe beaucoup sur la qualité de vie de nos employés pour être en mesure de les garder. Mobiliser nos employés, leur demander leur avis sur ce qui est à améliorer, faire des rencontres d’équipe. On veut vraiment que tout le monde se sente impliqué dans le processus , souligne Johanie Poirier.

La PCRE plutôt que de travailler?

Selon certains propriétaires, la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) n'est pas étrangère au faible nombre de candidats.

En septembre, la fin de cette aide-là devrait nous aider à récupérer une partie de travailleurs qui vont à ce moment-là vouloir se chercher un travail, mais en attendant, tout le monde se pose la question : "Où sont les gens?" Parce que tout le monde affiche des postes, mais personne ne vient appliquer , lance Jean-Pier Frigon.

Les hôteliers ont remarqué que la demande de chambres a augmenté depuis les assouplissements des mesures sanitaires. Photo : iStock

Johanie Poirier soulève elle aussi l’hypothèse que la PRCRE est l'un des facteurs expliquant le peu d’employés étudiants.

À l’automne, ça devrait peut-être inciter des gens à retourner sur le marché du travail , dit-elle.

Recruter des travailleurs à l’extérieur du Québec

Des hôteliers estiment qu’une des solutions à cette pénurie de main-d’oeuvre est d’aller chercher des travailleurs à l’étranger.

L’immigration économique est la façon la plus rapide et la plus efficace pour aider la crise de main-d'œuvre actuelle , affirme Jean-Pier Frigon.

Daphney Boivin a aussi envisagé de faire venir des travailleurs étrangers, mais indique que la pénurie de logements est un obstacle important.

Le problème, c’est qu’ils arrivent ici et on n’est pas capable de les loger. Les logements se réservent en 10 minutes sur Internet, c’est incroyable, constate-t-elle. Les gens s'arrachent les logements. Et les logements ne sont pas abordables, on ne va pas se le cacher.

Les hôteliers signalent que les postes à l'entretien des chambres sont parmi les plus difficiles à pourvoir.