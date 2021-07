Des trajets d'Intercar vers le Lac-Saint-Jean reprendront cet automne

Deux liaisons en direction du Lac-Saint-Jean d'Intercar reprendront cet automne, soit les trajets entre Saguenay et Dolbeau-Mistassini ainsi qu'entre Saint-Félicien et Chibougamau.

C'est ce qu'a annoncé jeudi le président du transporteur interurbain, Hugo Gilbert.

Le faible taux d'achalandage et les nombreuses règles sanitaires avaient mis fin aux services pendant la pandémie.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confirmé la semaine dernière un investissement de 20 millions de dollars pour relancer les transports interurbains. Cette somme avait été annoncée dans le budget en mars dernier.

Pour l'instant il n'y avait pas de chances de réussite à avoir assez de personnes à bord. Mais je vous dirais que le programme d'aide qui a été adopté la semaine passée va beaucoup nous aider, pour que dans cette relance-là, même s'il n'y a pas de monde au début en septembre-octobre, qu'on soit quand même capable de maintenir nos liaisons pour la suite des choses , a-t-il indiqué.

En février dernier, Hugo Gilbert avait averti que des liaisons pourraient être simplement abandonnées après la crise, ce qui avait inquiété plusieurs acteurs politiques au Lac-Saint-Jean.

Les liaisons Saguenay-Québec et Alma-Québec sont quant à elles toujours actives, mais avec un horaire réduit. Toutefois, des ajouts se feront prochainement.

On a quand même une partie de notre réseau de base qui est assurée. Je vous dirais que ce n'est pas la fréquence que nous avions avant, où on avait près de quatre départs par jour pour, entre autres, Québec-Chicoutimi. Maintenant on est à quatre départs par semaine. On parle probablement dans les prochaines semaines d'en mettre deux supplémentaires les vendredis et dimanches. Donc, on s'en vient tranquillement vers un déconfinement , a-t-il précisé.

En attendant la reprise complète des activités, Hugo Gilbert souhaite la levée du nombre maximum de passagers dans les autobus.

D'après un reportage de Gabrielle Morissette