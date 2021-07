Un projet dans les camps de jour pour consolider les progrès scolaires

Le projet L’affaire est dans le sac! créé par la TREM Table régionale de l’éducation de la Mauricie vise à réduire la perte des acquis des élèves de 5 à 12 ans. Un phénomène nommé la glissade d’été est observé depuis longtemps par l’organisme.

On sait qu’elle existe depuis longtemps. C’est sûr que ç'a été amplifié par la pandémie. [...] En fait, c’est qu’on le voyait rendu au mois de septembre, que ce n’était pas tous les jeunes qui avaient gardé les mêmes acquis tout au long de l’année , explique la directrice générale de la TREMTable régionale de l’éducation de la Mauricie , Mélanie Chandonnet.

La directrice générale soutient que le projet ne vise pas à donner des cours supplémentaires aux enfants, mais plutôt à renforcer les apprentissages de façon ludique.

On voulait essayer de travailler là-dessus, sans que ce soit des camps pédagogiques lourds, mais vraiment amener des petits éléments ludiques et amusants, tout en les faisant apprendre sans qu’ils s'en rendent vraiment compte , explique Mme Chandonnet, tout en précisant que le projet a aussi pour but de sensibiliser les camps de jour au phénomène de la glissade d’été .

Pour ce faire, l’organisme a élaboré, avec l’aide de différents professionnels de l’éducation, 32 trousses pédagogiques qui contiennent chacune 20 livres et huit jeux de société.

Ces trousses sont maintenant disponibles auprès des 2000 jeunes qui fréquentent les camps de jour de Trois-Rivières, La Tuque, Maskinongé et Des Chenaux.

Une initiative qui plaît à certains jeunes, qui avouent que la perte de connaissances pendant l’été est une source de stress.

Le français, c’est ma matière la plus difficile pour moi et j’ai tendance à l’oublier. La grammaire et la calligraphie aussi. Le premier examen pour te souvenir si tu as bien appris en première année, en deuxième année, ça, ça me stresse un peu , admet Kelly-Anne.

J’ai commencé les calculs de 100 jusqu’à 1000, mais c’est quand même assez difficile pour moi et pendant l’été, j’en perds quelques-unes , avoue Cloé.

Des fois, on a quatre mois de congé alors des fois, j’oublie des trucs , enchaîne Marc-Antoine.

D’ailleurs, des étudiants et étudiantes en orthophonie en sont, à l’heure actuelle, à former les moniteurs de ces camps pour qu’ils puissent, à leur tour, utiliser les trousses.

Les moniteurs dans les camps de jour sont libres, depuis le 28 juin, de se servir de la trousse lorsqu'ils le souhaitent.

