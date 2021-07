La Nouvelle-Écosse bientôt en campagne électorale

Tout commence à la mi-juin, par un déplacement en apparence assez banal au Cap-Breton.

La province se remet alors à peine d'une troisième vague de COVID-19, la plus virulente depuis le début de la pandémie.

C'est la première fois qu'Iain Rankin peut tenir de modestes rassemblements depuis qu'il a pris les rênes du gouvernement libéral en février. Et les Néo-Écossais découvrent un premier ministre de plus en plus fébrile à l'idée de déclencher des élections.

Le premier ministre Iain Rankin était à Mabou, le 18 juin, où il a annoncé 454 000 $ pour des travaux d'asphaltage à l'école Dalbrae Academy et aux installations d'entretien des autobus scolaires de la région. Photo : Radio-Canada

Dans les semaines qui suivent, l'élu de la banlieue d'Halifax multiplie les annonces au rythme d'une ou deux par jour : construction de logements abordables, nouvelles places dans les foyers de soins, garderies à prix réduit, financement pour des autobus électriques, soutien à l'industrie forestière et aux énergies renouvelables, notamment.

Le politologue Yvon Grenier n'est nullement étonné par le déclenchement d'élections estivales en Nouvelle-Écosse. Étant donné la situation actuelle, Iain Rankin n'a pas du tout envie d'avoir une session parlementaire à l'automne , note le professeur à l'Université Saint-François-Xavier, à Antigonish.

Gouvernement minoritaire

Iain Rankin a hérité d'une faible majorité parlementaire de son prédécesseur Stephen McNeil. Cependant, avec la démission récente de l'ancien premier ministre et d'une autre députée, Margaret Miller, les libéraux n'ont plus assez de sièges à l'Assemblée législative pour survivre à un vote de confiance.

Les calculs donnent l'avantage au gouvernement libéral d'aller aux urnes pendant l'été , affirme le professeur de science politique Tom Urbaniak, de l'Université du Cap-Breton.

Iain Rankin (à gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, se tourne vers le docteur Robert Strang lors d'un point de presse sur la COVID-19, le 26 avril 2021 à Halifax. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

La COVID-19 a donné l'occasion à Iain Rankin de se montrer plusieurs fois par semaine aux côtés de son très populaire médecin hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, un homme respecté pour sa gestion prudente de la crise sanitaire. Mais avec la pandémie qui tire à sa fin, le chef libéral pourrait bientôt perdre cette tribune privilégiée, observe le politologue.

Dans une province où le taux de participation aux élections provinciales s'étiole depuis une trentaine d'années, un scrutin estival, pendant que les Néo-Écossais ont la tête ailleurs, pourrait aussi faire le jeu des libéraux, selon Tom Urbaniak. En 2017, seulement 53 % des électeurs se sont rendus aux urnes.

Et si le public est distrait par les vacances d'été, ce sera tout à fait agréable pour le Parti libéral. Une citation de :Tom Urbaniak, professeur de science politique à l'Université du Cap-Breton

Malgré tout, la partie n'est pas gagnée d'avance pour Iain Rankin.

Le gouvernement que dirige le premier ministre âgé de 38 ans porte le bagage des deux mandats de Stephen McNeil, marqués par plusieurs conflits avec les syndicats de la fonction publique, notamment.

Le Parti libéral tente aussi de faire peau neuve. Le quart de ses candidats sont des nouveaux venus. Ces candidats n'auront pas forcément l'avantage du terrain qu'avaient leurs prédécesseurs, signale Yvon Grenier. Et une nouvelle carte électorale, qui réhabilite les circonscriptions acadiennes et afro-néo-écossaise protégées, pourrait rendre l'issue du scrutin encore plus difficile à prédire, ajoute-t-il.

Il y a une nouvelle carte électorale avec quatre circonscriptions de plus. Normalement, trois d'entre elles devraient aller aux libéraux et une aux progressistes-conservateurs. Mais il faut bien voir que ces quatre circonscriptions ont été créées en modifiant d'autres circonscriptions. Et dans plusieurs de ces circonscriptions, ça introduit un élément d'incertitude. Une citation de :Yvon Grenier, professeur de science politique à l'Université Saint-François-Xavier

Récupérer la majorité des sièges à l'Assemblée législative ne sera donc pas une mince affaire pour le parti d'Iain Rankin. Aucun gouvernement en Nouvelle-Écosse n'a obtenu trois mandats majoritaires consécutifs depuis celui qu'a dirigé John Buchanan dans les années 1980.

Pour y arriver, les libéraux devront faire des gains dans des régions où ils ont actuellement peu d'appuis, comme dans le nord de la province près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick, et sur l'île du Cap-Breton.

Les troupes d'Iain Rankin ont fait sortir de sa retraite le vétéran de la politique fédérale Bill Casey pour tenter de mettre la main sur Cumberland-Nord, une circonscription qu'elles jugent vulnérable pour les progressistes-conservateurs depuis l'expulsion de la députée Elizabeth Smith-McCrossin qui compte se représenter comme indépendante.

La piste Cabot, dans le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / Jim Feng

Le politologue Tom Urbaniak s'imagine mal une percée des libéraux au Cap-Breton, où le parti n'a arraché que deux des huit circonscriptions lors des dernières élections. C'est peu probable , tranche-t-il. Ce sont les circonscriptions à Halifax qui vont être chaudement disputées .

Plus du tiers des circonscriptions de la Nouvelle-Écosse se trouvent dans la capitale. Et l'électorat y est souvent plus volatile, comme en témoignent les résultats des cinq dernières élections qui ont porté au pouvoir trois formations différentes.

Des chefs dans l'ombre de la pandémie

Dans les circonscriptions plus âprement disputées, la campagne des chefs de partis pourrait faire une différence, selon Tom Urbaniak. Mais encore faut-il que les électeurs puissent les reconnaître. Un défi de taille pour les politiciens de l'opposition, en particulier, qui se sont retrouvés dans l'ombre de la pandémie pendant plus d'un an.

Tim Houston, chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition, le 8 avril 2021 à Halifax. Photo : CBC

Le chef progressiste-conservateur Tim Houston assure qu'il sera prêt à mener sa formation au combat pour la première fois. La santé est sa priorité. L'élu du comté de Pictou fustige déjà régulièrement le gouvernement sortant pour sa promesse brisée de fournir à chaque Néo-Écossais un médecin de famille, alors que la liste d'attente continue de s'allonger et atteint près de 70 000 noms.

Chez les néo-démocrates, c'est Gary Burrill qui tient la barre. Ce député d'Halifax, ancien professeur de sociologie et pasteur de l'Église unie, en sera à sa deuxième tentative de relever son parti après la cuisante défaite de 2013. L'enjeu du logement est dans sa mire, alors que la province est frappée par une grave pénurie d'habitations abordables.

Gary Burrill, chef du NPD de la Nouvelle-Écosse, le 30 mai 2017. Photo : La Presse canadienne

Le Parti vert de la Nouvelle-Écosse est dirigé de manière intérimaire par Jessica Alexander depuis la démission en avril de son ancien chef Thomas Trappenberg. La formation n'a aucun siège à l'Assemblée législative.

En se hissant à la tête des libéraux, Iain Rankin a promis de faire de la Nouvelle-Écosse la première province canadienne à atteindre la carboneutralité. Le lien entre l'environnement, l'économie et l'équité est au cœur du programme de mon gouvernement , a-t-il inscrit dans le plus récent discours du Trône.

Le jeune politicien est alors apparu comme un réformateur ambitieux, prêt à affronter les défis de sa génération.

Gestion de crise alambiquée

La gestion alambiquée d'une affaire de conduite avec facultés affaiblies vieille de plus de 15 ans pourrait toutefois prêter le flanc aux critiques du leadership et de la transparence du premier ministre, aux yeux du politologue Yvon Grenier.

Récemment, Iain Rankin a dû reconnaître qu'il a été accusé à deux occasions d'avoir pris le volant en état d'ébriété, en 2003 et 2005, alors qu'il était âgé de 20 et 22 ans. S'il a admis ses torts pour la première infraction, il a dit avoir été innocenté la seconde fois. Ce qu'il n'a pas immédiatement révélé, c'est qu'un juge l'avait d'abord condamné avant que cette condamnation soit annulée en appel.

S'il y avait eu seulement l'infraction de 2003, on aurait pu se dire qu'[Iain Rankin] était jeune et on aurait pu tourner la page. Celle de 2005 est un peu plus grave. Quand il y a un cadavre dans le placard d'un politicien, la gaffe initiale devient presque moins importante que la façon dont on la gère plus tard. Une citation de :Yvon Grenier, professeur de science politique à l'Université Saint-François-Xavier

Tom Urbaniak, lui, ne s'attend pas à ce que les Néo-Écossais punissent le chef libéral pour ses erreurs passées. Je pense que le public est prêt à accorder un certain pardon au premier ministre. Mais il est important que le premier ministre soit transparent là-dessus , insiste-t-il.

Économie et diversité

Selon le politologue de l'Université du Cap-Breton, le thème central de la prochaine campagne électorale de 2021 sera probablement la reprise économique au sortir de la crise sanitaire.

Le drapeau acadien à Tor Bay, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

La diversité pourrait aussi y occuper une place importante.

Avec le retour des circonscriptions acadiennes protégées d'Argyle, Clare et Richmond, et de la circonscription afro-néo-écossaise de Preston, tous les partis politiques présentent des candidats francophones ou bilingues, de même que des candidats noirs. Le Parti libéral présente aussi un première candidate mi'kmaq au Cap-Breton.

La Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse souhaite profiter de l'occasion pour faire avancer ses dossiers. C'est sûr qu'on va interagir avec chacun des partis, qu'on va étudier leurs plateformes de près, et qu'on va essayer dans la mesure du possible d'influencer leurs plateformes pour qu'elles rejoignent [nos] intérêts , affirme le président de l'organisme, Kenneth Deveau, en entrevue avec Radio-Canada.

Il y a toute la question des services en français et de l'immigration francophone. Ce sont des enjeux qui vont être importants pour nous. Une citation de :Kenneth Deveau, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Dans les 55 circonscriptions de la Nouvelle-Écosse, des candidats et des bénévoles sont sur les blocs de départ. Ils n'attendent plus que la visite d'Iain Rankin chez le lieutenant-gouverneur Arthur LeBlanc pour dissoudre l'Assemblée législative.

Une visite qui ne saurait tarder.