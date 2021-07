Transit Windsor approuve l'achat de 24 nouveaux autobus

Ils remplaceront les autobus vieillissants de la flotte.

Selon le directeur général de la compagnie de transport en commun, ces véhicules seront plus rentables et meilleurs pour l'environnement.

Grâce aux améliorations apportées à la technologie des moteurs diesel et à la technologie en général au cours des 15 ou 20 dernières années, ces autobus sont plus efficaces, moins susceptibles de tomber en panne et offrent un meilleur service à nos passagers , explique Tyson Cragg.

Les autobus émettent aussi moins de gaz à effet de serre, ajoute-t-il.

Selon le conseiller Kieran McKenzie qui siège au conseil d'administration, cet achat est en phase avec le plan directeur de la Ville en matière de transport en commun.

Le projet a également toutes ses chances de recevoir des subventions fédérales et provinciales.

Le coût des autobus s'élève à plus de 17 millions de dollars, mais la ville sera admissible à des subventions d'infrastructure fédérales et provinciales totalisant près de 12,3 millions de dollars.

Selon M. McKenzie, le gouvernement fédéral a déjà promis cet argent dans le cadre d'un plan décennal.

La proposition doit encore être approuvée par le conseil municipal dans un mois.

Avec des informations de CBC