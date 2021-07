Retour en force des festivals en Saskatchewan cet été

La Saskatchewan regorge de festivals culturels tous les ans. En 2020, la pandémie a mis un frein à ces événements qui sont appréciés.

Au cours des prochaines semaines, des spectacles auront lieu dans divers coins de la province.

Voici une liste des rendez-vous pour les amoureux de la musique.

Après le Festival fransaskois de la semaine dernière, ce sera au festival Terre Ferme de dévoiler son événement virtuel avec deux spectacles les 24 et 25 juillet.

Cette décision a été prise en raison des incertitudes concernant la santé publique. La programmation officielle n’a pas été rendue publique. Les détails seront sur la page Facebook prochainement.

Spectacle de votre chambre d’hôtel

Le KrugoFest à Regina permet de voir des spectacles en direct sur le balcon de votre chambre d’hôtel du Double Tree.

La distanciation sociale est assurée pour cette fin de semaine avec le duo country du Manitoba Doc Walker, vendredi, et la formation créée à Boston Big Wreck, samedi.

Le concept est simple. Vous devez être quatre par chambre. Les repas sont créés par des chefs locaux livrés à la chambre. Les spectateurs apportent leurs propres boissons.

Le spectacle a lieu sur une scène avoisinante.

La semaine dernière, Gord Bamford et The Sheepdogs étaient en prestation.

Nouvelle version du FolkFest

Le festival de musique folk de Regina revient avec une nouvelle formule cette année.

Du 6 au 8 août, les amateurs assisteront à Summer Satellites, un mélange de spectacles extérieurs et en ligne.

La particularité sera que seulement des musiciens solos et des duos seront en prestation.

La Fransaskoise Éemi fera une prestation en ligne le vendredi 6 août. La programmation complète est disponible sur le site Internet du festival.

Première édition du MooseFest

Pour la première fois, les organisateurs du MooseFest Mark Poppen et Joel Gaudet pourront présenter leur projet de festival à Saint-Isidore-de-Bellevue.

Trois groupes de la Saskatchewan se produiront au centre communautaire de Bellevue le 7 août.

Il s’agit de Seven Mile Sun, League of Wolves et The Steadies.

Le prix du billet est de 30 dollars pour voir les trois groupes.

Scène jazz à Saskatoon

Le Festival de jazz de la Saskatchewan revient du 7 au 15 août à Saskatoon avec des spectacles de Whitehorse, The Washboard Union, Wide Mouth Mason et The Sheepdogs.

La programmation sera complétée avec le Saskatoon Jazz Orchestra qui présentera le spectacle Keyed of Life: The Music of Stevie Wonder.

