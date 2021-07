Feux de forêt : Red Lake sur le qui-vive

Les nouveaux feux ajoutent aux flammes existantes, alors que deux des feux les plus menaçants de la région sont également situé à proximité de la ville.

Le feu Red Lake 077 est situé à 20 km à l'ouest de Red Lake et mesure 19 000 hectares. À 10 km au nord de ce feu, Red Lake 016 et Red Lake 067 ont fusionné et couvrent environ 120 000 hectares.

Si les trois incendies se rejoignent - un scénario jugé tout à fait plausible par les autorités - le feu pourrait atteindre une taille de 150 000 hectares, soit 280 310 terrains de soccer.

Le risque d'incendie est notamment extrême près des frontières avec le Manitoba et le Minnesota Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Les résidents n'ont pas reçu l'ordre d'évacuer

Le maire de la ville, Fred Mota, conseille aux résidents de se tenir prêt à évacuer mais aucun ordre n'a été émis.

Après plusieurs jours d'incertitude, Bonnie N. Mark a pris la décision d'évacuer de manière préventive.

Lors de l'évacuation l'an dernier, nous avons littéralement conduit à travers le feu pour quitter la ville, c'était la nuit, on ne voyait rien explique-t-elle. On est arrivés au Manitoba, épuisés et paniqués, et il n'y avait pas de chambre pour nous.

Cette année, nous n'allons pas attendre d'être complètement entouré des flammes avant de quitter. Nous avons pris la décision de partir avant que ça empire. Une citation de :Bonnie N. Mark, résidente de Red Lake

Mme Mark, son partenaire et son chien ont quitté plus tôt aujourd'hui, alors que la visibilité sur la route était bonne.

Les villes du Nord accueillent les évacués

L’artiste Stéphane Paquette, dont la conjointe est infirmière praticienne au centre de santé Shkagamik-Kwe, a prêté main-forte lors de l’arrivée des évacués arrivés à Sudbury ce jeudi.

Le personnel du centre et des bénévoles se sont affairés à distribuer de la nourriture aux évacués.

Ces gens-là ont été pris dans des centres communautaires pendant des heures avant les vols , explique M. Paquette.

Moi j’étais juste le "coureur". Je suis allé chercher des cafés et d’autres choses pour les gens. Une citation de :Stéphane Paquette, bénévole

Stéphane Paquette a souligné aussi la contribution des conducteurs d’autobus, qui ont transporté les évacués depuis l’aéroport jusqu’à l’Université Laurentienne en pleine nuit. Ça a été une longue journée.

Des conducteurs d'autobus de GOVA ont travaillé une partie de la nuit. Photo : Stéphane Paquette

La Croix-Rouge a pris en charge les évacués qui se retrouvent sur le campus de la Laurentienne.

Deux autres avions étaient attendus plus tard jeudi, selon Stéphane Paquette.

Nombre d'évacués, en date de mercredi soir dernier : 560 personnes de la Première Nation Poplar Hill

550 personnes de la Première Nation Deer Lake

590 personnes de la Première Nation Pikangikum

Les évacués ont été accueillis par Thunder Bay, Cochrane, Timmins et Cornwall.

La barrière de la langue

C'est la première fois que des résidents de Poplar Hill se trouvent à Kapuskasing. Beaucoup d'entre eux ne parlent que l'ojibwé.

La traduction est un peu un défi en ce moment , a déclaré Guylain Baril, directeur général de Kapuskasing. Certains membres de la communauté de Poplar Hill qui parlent anglais aident en tant que traducteurs.

Kapuskasing a reçu régulièrement des résidents de Kashechewan dans les dernières années, dont la langue est plutôt le cri.

Plusieurs personnes ont prêté main forte pour assurer l'accueil des évacués à Sudbury. Photo : Stéphane Paquette

Richard Vallée, directeur des services de protection de Cochrane, affirme pour sa part que le centre d'amitié autochtone compte des personnes qui parlent l'oji-cri, un mélange d'ojibwé et de cri.

Nous avons encore les panneaux que nous avions utilisés en 2019 [lors de l'accueil d'évacués de Pikangikum] , ajoute-t-il.

Plusieurs autres feux ne sont toujours pas maîtrisés et Environnement Canada a publié jeudi matin un avertissement de chaleur pour Pikangikum, Poplar Hill, Sandy Lake et Deer Lake.

Le risque d’incendie est élevé ou extrême pour la majeure partie du Nord-Ouest de l’Ontario, et une bulletin sur la qualité de l'air est en vigueur pour les secteurs près de la frontière avec le Manitoba.

En date de mercredi après-midi, plus de 380 000 hectares ou 3 800 kilomètres carrés de forêt ont été touchés par les feux depuis le début de la saison, le 1er avril.

Un décret d'urgence a été promulgué par la province mercredi.