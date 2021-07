La santé publique appréhende une flambée des infections transmises sexuellement

La COVID s’essouffle et l’amour a de nouveau le vent dans les voiles. Après de longs mois d’abstinence, « un été propice aux rapprochements » se profile à l’horizon de la santé publique, qui rappelle l’importance de se protéger pour éviter une flambée des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Depuis son avènement en mars 2020, la pandémie a mobilisé un bon nombre de ressources normalement consacrées au dépistage des ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang .

Résultat : le traçage de ces infections a diminué de 24 % par rapport à 2019 dans la Capitale-Nationale. Conséquemment, le nombre d’ ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang observées a lui aussi diminué.

Pour la santé publique régionale, cette baisse est trompeuse.

Le fait qu'on n'ait moins capté de cas dans la dernière année, c'est un peu le reflet de l'accès limité au service. [...] On a en effet moins de tests positifs, mais on pense que les ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang sont toujours aussi présentes et circulent toujours autant , affirme Nathaëlle Thériault, spécialiste en santé publique et en médecine préventive pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Prévenir une hausse des cas

La direction de santé publique veut prévenir une flambée des cas d’infections transmissibles sexuellement. Pour elle, le retour de l’été et de plusieurs libertés laisse présager une augmentation des rencontres.

Avec les contacts qui vont possiblement augmenter pendant l'été, ça met la table à une augmentation des ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang . Une citation de :Nathaëlle Thériault, spécialiste en santé publique et en médecine préventive, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Pour rappeler à la population active sexuellement l’importance de faire l’amour en toute sécurité, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux lance une campagne, notamment sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics. Son leitmotiv : Pas de stress avec les ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang !

On veut rappeler les messages de prévention à ce moment-ci. C'est normal que les gens veuillent reprendre une certaine normalité. Avoir un bel été, voir plus de gens, ce qui veut aussi dire plus de contacts sexuels, donc on n'oublie pas les moyens de protection dans tout ça , insiste Nathaëlle Thériault.

Dépistage préventif

La santé publique rappelle que le port du condom est un des moyens les plus efficaces pour prévenir la transmission d’ ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang .

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale incite aussi les gens à se faire dépister, particulièrement les personnes de 25 ans et moins qui sont actives sexuellement.

La plupart de ces infections-là ne donnent aucun symptôme. Il faut vraiment que la personne pense à se présenter d'elle-même pour aller se faire tester. Donc le recours au dépistage, au test, est la seule façon d'avoir l'heure juste , précise Nathaëlle Thériault.

Les personnes qui ont eu des relations sexuelles avec de nouveaux ou de nouvelles partenaires devraient aussi se faire dépister, selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Chaque année, 40 000 Québécois et Québécoises rapportent une ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang à la direction de la santé publique. À ces dizaines de milliers de cas de chlamydias, de gonorrhées, de syphilis, de VIHvirus de l'immunodéficience humaine et d’hépatites s’ajoutent les infections par l’un des virus du papillome humain et de l’herpès génital.

En tout, les ITSSinfections transmissibles sexuellement et par le sang représentent, annuellement, 75 % des maladies déclarées aux directions de santé publique, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette