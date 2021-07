COVID-19 : 1 décès à Ottawa, 3 nouvelles infections en Outaouais

À partir de jeudi, les résidents peuvent se rendre dans certaines cliniques communautaires d’Ottawa pour obtenir sans rendez-vous une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Bien que toutes les cliniques offrent des premières doses sans rendez-vous, les deuxièmes doses sans rendez-vous sont disponibles uniquement dans les cliniques qui en ont suffisamment, précise Santé publique Ottawa (SPO).

Une deuxième dose peut être administrée au moins 28 jours après avoir reçu un vaccin à ARNm (Moderna ou Pfizer) et au moins 8 semaines après avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca.

Il est également possible pour les Ottaviens de s'inscrire à la liste d’attente pour un vaccin, afin de recevoir une alerte lorsqu’un rendez-vous de dernière minute est disponible près de chez soi (message texte, courriel ou téléphone).

SPOSanté publique Ottawa déploie cette stratégie dans le but d’augmenter la couverture vaccinale sur son territoire. En date de mercredi, 60 % des résidents de 18 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin et 82 % en ont reçu une.

Aucun nouveau cas à Ottawa, mais un décès

Dans ses données quotidiennes, SPOSanté publique Ottawa confirme que le nombre total d’infections demeure stable à 27 730. On rapporte cependant un nouveau décès jeudi, pour un total de 593.

Les autorités de la santé dans la capitale fédérale rapportent également 24 cas actifs, un nombre à la baisse, et aucune hospitalisation – une première depuis le début de la pandémie.

Dans son ensemble, l'Ontario recense moins de 200 nouveaux cas de coronavirus pour le septième jour de suite.

Santé publique Ontario confirme 143 nouvelles infections et 10 décès de plus.

Il s'agit du nombre le plus élevé de décès recensés en une journée depuis deux semaines.

La tendance reste cependant à la baisse. Au cours de la dernière semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario a été de 155, comparativement à 206 il y a une semaine.

3 nouveaux cas en Outaouais

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte trois nouvelles infections jeudi, portant le total à 12 575 dans la région.

Les autorités ne rapportent aucun nouveau décès. Le nombre total de victimes reste à 215, un nombre stable depuis le 2 juillet.

Au Québec, les autorités recensent 65 nouveaux cas de COVD-19 et déplorent 1 décès supplémentaire dans les dernières 24 heures. Le nombre d'hospitalisations augmente de 2 pour atteindre 81 patients, dont 23 sont aux soins intensifs, soit 2 de moins que mercredi.

Le bilan des pertes de vie attribuées à la COVID-19 depuis l’arrivée de la pandémie au Québec, en février 2020, s’établit à 11 232.