Un homme lutte pour sa vie après une violente collision entre deux véhicules a Lévis

Selon la police de Lévis, la collision se serait produite vers 10 h, sur la route Monseigneur Bourget, tout près de l'intersection de la rue des Moissons.

Deux véhicules ont été impliqués dans l'accident. Un couple de personnes âgées, un homme de 79 ans et sa conjointe de 75 ans, prenait place dans la première voiture. Le premier se trouve dans un état critique et la deuxième a subi des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie.

Une jeune femme de 21 ans était au volant du la deuxième voiture. Elle a été transportée à l'hôpital par mesure de précaution.

Les pompiers de Lévis ont libéré les trois victimes de leurs véhicules en utilisant des pinces de désincarcération.

Les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec sont également venus en assistance afin de déterminer les circonstances de l'événement.

Plus de détails à venir