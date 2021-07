Le 5e Rendez-vous de la fierté Acadie Love est lancé à Caraquet

Caraquet vit déjà son cinquième été de fierté Acadie Love. L'événement a été lancé jeudi matin devant l'hôtel de ville de Caraquet avec la levée des drapeaux et des discours.

Une panoplie d'activités, dont des causeries, des conférences et des spectacles sont au programme jusqu'à samedi soir.

Maryse Chapdelaine, présidente du Rendez-vous de la fierté Acadie Love Photo : Julie D’Amour-Léger

Nous sommes des idéalistes et nous voulons l'inclusivité. Une citation de :Maryse Chapdeleine, présidente du Rendez-vous de la fierté Acadie Love

Il y a 5 ans, des gens se sont réunis pour créer le rendez-vous annuel de la fierté , a rappelé la présidente de l'événement, Maryse Chapdelaine. Nous sommes extrêmement fiers que ces gens aient eu la bonne idée de créer cet organisme-là. Et nous sommes fiers aussi d'occuper notre place de façon active dans la grande communauté de la Péninsule acadienne, particulièrement ici à Caraquet.

Une bonne semaine pour Samuel Leblanc

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a souligné que Samuel Leblanc, un jeune homme de Ste-Marie-de-Kent, « a connu une bonne semaine ».

Samuel Leblanc, porte-parole du Rendez-vous de la fierté Acadie Love Photo : Julie D’Amour-Léger

Cet adolescent transgenre de 17 ans, avec ses comparses Daphnée McIntyre et Clémence Langlois, vient de remporter la palme du Gala de la chanson de Caraquet. Leur trio, Écarlate a également raflé le Prix du public, le Prix Miscou, et est arrivé à égalité avec le groupe Ananas pour le Prix Cielo.

De plus, Samuel Leblanc a été choisi comme porte-parole du Rendez-vous de la fierté Acadie Love.

Il s'est donc exprimé dans cette cérémonie d'ouverture.

Si un tel événement avait pris place dans ma petite communauté rurale au début de ma transition je me serais senti outillé et épaulé dans mon parcours plus que je l'étais, a-t-il reconnu.

Un message du maire pour les « récalcitrants »

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, a salué le travail de son prédécesseur, Kevin Haché, pour tout le travail accompli pour la reconnaissance des personnes LBGTQ+.

Alors qu'il était maire, Kevin Haché avait raconté qu'il avait sorti d'un tiroir un drapeau qui s'y trouvait depuis longtemps. Il avait hissé ce drapeau aux couleurs de la communauté LBGTQ+ devant l'édifice municipal.

Bernard Thériault, maire de Caraquet Photo : Julie D’Amour-Léger

Bernard Thériault a fait référence aux traverses piétonnières multicolores et à certaines réactions qu'elles suscitaient.

Ici et là, il y a des gens encore qui ne sont pas toujours « sécures » avec la question LBGTQ, qui nous envoi des messages sur les lignes des trottoirs , a-t-il raconté. Mais, je vous dis c'est la minorité. On peut se sentir particulièrement privilégiés d'avoir une communauté qui a choisi l'intégration, qui a choisi l'inclusion et qui veut que l'on continue dans cette direction-là.

Je demande aux quelques récalcitrants d'embarquer dans les rangs parce qu'on va continuer dans cette voie-là pour que notre communauté soit la plus vibrante possible et la plus active au niveau de l'égalité des genres. Une citation de :Bernard Thériault, maire de Caraquet

Être qui on veut

Le sénateur René Cormier a aussi pris la parole et il a rappelé les luttes et les gains pour la reconnaissance de la communauté LBGTQ+ au fil des cinquante dernières années au Canada.

Le sénateur René Cormier Photo : Julie D'Amour-Léger

Avec la thématique de cette année [les transidentités], vous faites un pas de plus dans la reconnaissance de cette communauté, mais dans une plus grande reconnaissance en fait , a-t-il lancé. En fait, Caraquet reconnaît le droit à tout citoyen, toute citoyenne, peu importe sa différence, d'être qui il veut être ou d'être qui elle veut être.

Le député fédéral, Serge Cormier, a raconté que les traverses piétonnières multicolores avaient été l'occasion pour lui d'entreprendre une discussion avec ses enfants.

Serge Cormier, député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst Photo : Julie D’Amour-Léger

Ça m'a permis d'expliquer à mes filles la communauté LBGTQ c'était quoi , a-t-il dit. Et je pense qu'on a tous un devoir de faire en sorte de parler à nos amis, à nos familles, à nos collègues de travail et surtout à nos enfants pour les sensibiliser et les éduquer pour qu'ils fassent en sorte de promouvoir les droits des communautés LBGTQ.

Le député a souligné au passage que le gouvernement fédéral a octroyé la somme de 343 000 $ à l'événement.

De son côté, la députée de Caraquet, Isabelle Thériault a rappelé qu'elle était aux premières loges pour assister à la naissance du premier Rendez-vous de la fierté Acadie Love.

Isabelle Thériault, députée libérale provinciale de Caraquet Photo : Julie D’Amour-Léger

Ce que je retiens d'Acadie Love, ce que je trouve merveilleux, c'est le mouvement, la mouvance, a-t-elle exprimé. C'est le fait d'être capables d'être qui on veut, mais aussi de changer, d'être en mouvement. C'est ça qui est beau.

Pour cette cinquième édition du Rendez-vous de la fierté, les responsables ont pour la première fois demandé et obtenu que la traverse piétonnière en face de leurs bureaux, au centre culturel, soit peinte aux couleurs de la communauté LBGTQ+.