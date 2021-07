Plus de 20 000 personnes brièvement privées d'électricité à Sherbrooke

La panne a touché principalement le secteur de la rue Galt et l'ouest de la ville. Rapidement, des techniciens d'Hydro-Sherbrooke ont été dépêchés sur place. À leur arrivée, ils ont constaté qu'un oiseau en était la cause.

Il a touché à deux points différents et a fait faire un court-circuit. C'est ce qui a causé la panne au poste Galt. Dans ces cas-là, on doit envoyer une équipe pour s'assurer qu'aucun bris n'a été causé par le court-circuit. Une fois que ça a été fait, on a remis la tension aux clients , explique le chef de division exploitation et services chez Hydro-Sherbrooke, Daniel Moreau.

Selon lui, l'incident a duré une trentaine de minutes tout au plus.

La panne a touché une large partie du territoire sherbrookois, jeudi matin. Photo : Capture d’écran

Il s'agit de la deuxième fois en quelques semaines qu'un petit animal cause une panne d'électricité majeure à Sherbrooke. M. Moreau indique que des mesures sont actuellement mises en place par la Ville afin d'éviter que d'autres bris du genre ne surviennent dans le futur.

Il existe des protecteurs qu'on peut installer sur nos appareils, et on est justement en train d'en installer. Le problème, c'est que ça ne se pose pas facilement, il faut que ce soit fait hors tension. On doit faire des retraits d'alimentation pour être capables d'aller mettre ces choses-là. Ça va se faire au cours de l'été, mais entre temps, les petits animaux sont quand même actifs et nous causent des pannes.

Sans protéger complètement Hydro-Sherbrooke contre les pannes causées par les bêtes, cet équipement permettra de réduire considérablement le risque que ça se produise, assure Daniel Moreau.