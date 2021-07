La première voiture à avoir traversé le Pont de la Confédération au musée

Le propriétaire et conducteur de la Dodge Spirit 1994, Doug Parr, est décédé en 2019 et a légué la voiture au musée Car Life.

Nous sommes excités de l’avoir dans notre collection , dit le directeur du musée Greg MacKay. C’est un fragment de l’histoire de l’île.

Le musée Car Life a fermé ses portes temporairement en 2020 en raison de la COVID-19, mais a rouvert récemment.

Son directeur Greg MacKay, était âgé de sept ans lors de l'ouverture du pont en 1997. Il était à bord de la troisième voiture à avoir traversé le pont : une Maxwell de 1909, qui est également exposée au musée Car Life.

C’est ainsi que les familles MacKay et Parr ont fait connaissance, le jour de cette première traversée du détroit de Northumberland en voiture.

Doug Parr avait plus tard jugé que le musée Car Life était le meilleur endroit où laisser son précieux véhicule, après sa mort.

Une copie du premier billet de passage sur le pont de la Confédération est collée sur la Dodge Spirit. Photo : CBC

Greg MacKay n’a fait aucune modification à la Dodge Spirit, afin d’honorer son défunt propriétaire.

Il [Doug Parr] l’avait très joliment décorée en y ajoutant une photo du pont de la Confédération sur le capot et beaucoup d’autocollants , souligne Greg MacKay.

L’un de ces autocollants est une copie du premier billet du pont de la Confédération, numéroté de six zéros et du chiffre un, et portant l’horodatage du 31 mai 1997, 17:00:01.