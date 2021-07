Le documentaire sur Madonna sera offert en ligne sur Paramount+

Le service de visionnement en ligne Paramount+ va diffuser cet automne un documentaire sur Madonna, Madame X, qui donnera un aperçu de la vie personnelle de l'artiste et de son travail en tournée.

Madame X sera en ligne aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Australie et dans les pays nordiques à partir du 8 octobre.

Tourné à Lisbonne, au Portugal, le film présente 48 artistes sur scène, dont les enfants de Madonna.

Un communiqué de presse indique que le film emmènera les spectatrices et spectateurs dans un voyage aussi fascinant et audacieux que le personnage de Madonna .

Ce film sera diffusé 30 ans après le documentaire sur Madonna In Bed with Madonna (Madonna: Truth or Dare), qui retraçait sa vie pendant sa tournée mondiale Blond Ambition.

Le dernier album de Madonna, également appelé Madame X, a atteint la première place du classement Billboard 200 en 2019.