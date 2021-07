Science Nord reçoit une subvention de près de 9 M$

Science Nord reçoit un peu plus de 8,9 millions de dollars de la province pour financer ces activités pour l’année 2021-2022, développer de nouvelles expositions et entretenir ses installations.

Le centre des sciences de Sudbury, dans le Nord de l'Ontario, avait vu le nombre de ses visiteurs chuter au cours de l'été dernier en raison de la crise sanitaire.

La plus grande partie du financement, soit plus de 6,8 millions de dollars, servira à payer les frais de fonctionnement et d'administration de Science Nord pour la prochaine année.

Science Nord a aussi reçu 850 000 $ pour améliorer ses salles d’activités et d’expositions, 150 000 $ pour le développement et la promotion de l’exposition Génie autochtone et environ 55 000 $ pour son programme de camp d’été.

Le directeur général de Science Nord, Guy Labine, se réjouit de l'annonce de la ministre MacLeod. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les camps d’été de Science Nord sont offerts en français et en anglais dans plusieurs communautés du Nord de l’Ontario.

Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu du gouvernement de l’Ontario , a affirmé Guy Labine, directeur général de Science Nord.

Science Nord joue un rôle essentiel dans l’économie touristique du Grand Sudbury et des collectivités du Nord de l’Ontario, en soutenant des milliers d’emplois. Une citation de :Guy Labine, directeur général de Science Nord

Le financement a été annoncé jeudi avant-midi par la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, qui était de passage à Sudbury.

Comme plusieurs agences et attractions ontariennes, Sciences Nord a été fortement impactée par la pandémie de COVID-19 , a déclaré la ministre McLeod.

C’est pourquoi notre gouvernement investit pour soutenir une des institutions touristiques et culturelles les plus reconnues du Nord de l’Ontario , ajoute-t-elle.

Les musées pourront rouvrir à partir du 16 juillet en Ontario.

L'été dernier, Science Nord avait reçu plus de 7 millions de dollars pour assurer son fonctionnement malgré la pandémie.

Le ministère de l’Éducation a aussi alloué 1,1 million de dollars à Science Nord pour offrir une programmation destinée aux élèves de la province, notamment ceux qui ont besoin de soutien en sciences.

