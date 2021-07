Québec recense 65 nouveaux cas de COVD-19 et déplore 1 décès supplémentaire dans les dernières 24 heures. Le nombre d'hospitalisations augmente de 2 pour atteindre 81 patients, dont 23 sont aux soins intensifs, soit 2 de moins que mercredi.

Le bilan des pertes de vie attribuées à la COVID-19 depuis l’arrivée de la pandémie au Québec, en février 2020, s’établit à 11 232.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 16 203 prélèvements ont été effectués le 13 juillet.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

En tout, 103 535 doses de plus ont été administrées aux Québécois depuis le dernier bilan. Ces dernières 24 heures, 101 686 ont été injectées en plus de 1849 doses supplémentaires administrées avant le 14 juillet.

La santé publique a aussi ajouté au bilan 29 782 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 9 782 128 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Jusqu’à maintenant, 11 525 359 doses ont été livrées au Québec. Plus de 72 % de la population a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 44 % sont complètement vaccinés.

