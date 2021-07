Attention aux bélugas quand vous naviguez sur le Saint-Laurent

Alors que les plaisanciers prennent d’assaut les plans d’eau pendant la saison estivale, Parcs Canada et Pêches et Océans Canada rappellent qu’il est important de se tenir loin des bélugas pour les protéger. Des patrouilles nautiques seront déployées pendant les deux dernières semaines de juillet pour sensibiliser ceux qui naviguent et pagaient sur le Saint-Laurent.

Pour une cinquième année de suite, cette campagne de sensibilisation vise à faire connaître les règles et les bonnes pratiques de navigation pour protéger les mammifères marins, notamment le béluga qui est en voie de disparition.

Une population de 900 bélugas est présentement recensée dans le Saint-Laurent, indique la porte-parole de Parcs Canada, Marie-Sophie Giroux.

L’une des menaces qui pèsent sur le béluga du Saint-Laurent, c’est le dérangement causé par les activités humaines. On a donc un rôle à jouer pour atténuer cela , explique-t-elle.

Les embarcations à proximité des bélugas peuvent faire en sorte que les baleines vont modifier leur comportement. Elles vont par exemple s'interrompre lorsqu’elles sont en train de manger ou même interrompre l’allaitement des petits. Une citation de :Marie-Sophie Giroux, porte-parole de Parcs Canada

Elle ajoute qu’il est nécessaire de maintenir une distance de plus de 400 mètres des mammifères marins.

Une distance de 400 mètres doit être respectée entre les embarcations et les bélugas (archives). Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Une formation en ligne pour la protection des baleines destinée aux plaisanciers a d’ailleurs été lancée il y a un an.

Le directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, indique qu’il est difficile de mesurer les bienfaits de ce genre de campagne sur la protection du béluga à l’heure actuelle. C’est une joute qui va se jouer au long terme, la protection et le rétablissement des bélugas du Saint-Laurent , précise-t-il, en ajoutant que la sensibilisation est tout de même un effort essentiel.

Robert Michaud, directeur scientifique du GREMM (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Bouthillette

Le nombre de bélugas retrouvés chaque année sur les berges du Saint-Laurent varie de 12 à 20 depuis la création du GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins . Ce qu’on peut dire, sur les 35 dernières années, c’est que ce nombre-là est resté assez stable, ce qui suggère que la population ne fait pas de grands bonds. Si la population était en augmentation, on pourrait s’attendre à voir le nombre de mortalités en augmentation, parce que si la population est plus grande, il y a plus de probabilité qu’il y ait des individus qui meurent , explique M. Michaud.

Lente arrivée des bélugas cet été

Maintenant de retour dans leur aire de prédilection pour l’été, entre Rimouski et Baie-Saint-Paul, les bélugas sont cependant arrivés plus tard que d'habitude cette année.

Ça a été un printemps particulier. On a observé des bélugas dans le golfe et à l’extérieur de leur aire d’été très longtemps. Jusqu’à très récemment, il y avait de grands troupeaux occasionnellement observés près de Matane, par exemple. Et tout au long du printemps, un nombre exceptionnel de vagabonds, des bélugas solitaires, ont été observés à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et même dans la Baie-des-Chaleurs. Je ne sais pas pourquoi cette année les bélugas ont pris du temps à revenir , raconte Robert Michaud.

Il invite d’ailleurs la population à signaler toute carcasse, de phoque ou de béluga, au Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins afin d’assurer un suivi des populations de ces espèces.