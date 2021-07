Mario Robitaille condamné à payer 4500 $ à René Bellemarre

Mario Robitaille devra payer à René Bellemarre la somme de 4500 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice. Le tribunal a évalué à 4500 $ la valeur des dommages subis par René Bellemarre lors d’altercations entre lui et Mario Robitaille survenus aux Jeux du Québec en 2017 et en 2019.

Les audiences ont duré 13 jours. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Cependant, le tribunal rejette la demande de René Bellemarre, qui réclamait des dommages de 15 000 $ pour diffamation. René Bellemarre considérait que Mario Robitaille avait atteint à sa réputation en partageant sur Facebook les hyperliens de 10 articles concernant les démêlés judiciaires de René Bellemare.

Le tribunal a aussi rejeté la demande de Mario Robitaille. Cette demande visait à faire déclarer abusif le recours en justice de René Bellemarre, concluant les dommages à une valeur de 66 050,41 $. La juge Denise Descôteaux écrit que les prétentions de René Bellemarre étaient réfléchies et de nature à soulever plusieurs questionnements d’autant que l’audition de cette affaire a nécessité 13 jours d’audition .

Les événements aux Jeux du Québec

En janvier 2017, lors d’une compétition des Jeux du Québec à Notre-Dame-du-Nord, Mario Robitaille aurait interpelé René Bellemarre en élevant le ton, lui disant qu’il n'avait pas le droit d’être sur les lieux.

Mario Robitaille serait intervenu une autre fois lors des Jeux du Québec à Amos en janvier 2019, n’ayant pas apprécié le fait que René Bellemarre ait un statut de bénévole pour cet événement sportif. Mr Robitaille aurait exercé de la pression pour que René Bellemarre ne puisse pas exercer le rôle de bénévole en tant que chargeur de barres.

Rappelons qu’en 2016, des accusations de nature sexuelle ont été déposées contre René Bellemare. En mai 2017, il est acquitté d’une accusation de nature sexuelle contre une personne mineure. Puis, en janvier 2018, il est déclaré coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps d’une enfant de moins de 16 ans et d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps d’une adolescente pour laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance.

Concernant l’altercation de janvier 2019, le tribunal juge que les agissements du défendeur [Mario Robitaille] étaient vexatoires et méprisants à l’endroit du demandeur [René Bellemarre] alors que ce dernier avait toutes les autorisations pour être présent sur les lieux. Le défendeur a fait preuve d’une attitude envahissante et contrôlante pour arriver à ses fins sans égard aux conséquences et avec l’intention bien calculée de nuire au demandeur.