80 % des Néo-Brunswickois ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19

Plus précisément, 80,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19.

Pendant ce temps, le taux de vaccination à deux doses grimpe à 55 %.

Près de 1300 personnes ont reçu une première dose du vaccin mercredi. Pour la deuxième, c'est plus de 10 000 personnes qui ont participé à l'effort de vaccination.

Pour atteindre la phase verte, qui se traduit par la levée des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, il faut que 75 % des Néo-Brunswickois soient pleinement vaccinés contre la maladie.

Des séances de vaccination sans rendez-vous sont offertes jeudi et vendredi aux endroits suivants :

River Valley Civic Centre – 11, rue School, à Perth-Andover, le jeudi 15 juillet de midi à 18 h;

Dorchester Veterans Community Hall – 4955, rue Main, à Dorchester, le jeudi 15 juillet de 10 h à 16 h;

Tobique Lions Community Centre – 61, allée Everett, à Plaster Rock, le vendredi 16 juillet de 10 h 30 à 16 h;

Église baptiste de Salisbury – 3128, rue Main, à Salisbury, le vendredi 16 juillet de 10 h à 16 h.

Il est également possible de prendre rendez-vous en consultant sa pharmacie locale. L'autre option consiste à participer aux séances de vaccination des réseaux de santé Vitalité et Horizon en prenant rendez-vous en ligne  (Nouvelle fenêtre) .