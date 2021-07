Liban : le premier ministre désigné Saad Hariri jette l'éponge

Le premier ministre désigné au Liban Saad Hariri a annoncé jeudi qu'il renonçait à former un gouvernement près de neuf mois après avoir été nommé et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire.

M. Hariri avait été désigné premier ministre en octobre 2020 et devait mettre en place une équipe censée lancer des réformes indispensables pour débloquer notamment des aides internationales cruciales.

Il a indiqué jeudi à la presse avoir rencontré le président Michel Aoun qui avait réclamé des amendements à la liste du gouvernement, changements auxquels il était opposé.

Il est clair que la position (de Michel Aoun) n'a pas changé sur le sujet et que nous ne serons pas en mesure de nous mettre d'accord , a-t-il indiqué.

Je lui ai proposé plus de temps pour réfléchir et il a dit "nous ne pourrons pas nous mettre d'accord". C'est pourquoi je me suis excusé de ne pas pouvoir former le gouvernement, que Dieu aide le pays , a-t-il ajouté.

Nombreux désaccords

MM. Aoun et Hariri ont plusieurs fois affiché leurs désaccords ces derniers mois, notamment au cours d'une passe d'armes publique en mars dernier après une énième rencontre qui avait viré aux accusations acerbes.

M. Hariri reprochait au président d'entraver la formation du gouvernement en insistant sur une minorité de blocage au sein de la prochaine équipe ministérielle et en cherchant à imposer une répartition confessionnelle et partisane des portefeuilles.

M. Hariri, lui, réitérait son attachement à un gouvernement de technocrates, réclamé à l'international.

La présidence avait démenti toute velléité de minorité de blocage et exprimé son étonnement quant aux propos de M. Hariri.

Trois fois premier ministre, Saad Hariri, avait été nommé premier ministre le 22 octobre 2020, un an après sa chute sous la pression de la rue.

Le gouvernement actuel, chargé des affaires courantes, avait démissionné après l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth le 4 août 2020, un coup de grâce pour une population déjà à genoux.

Près d'un an plus tard, les partis restent absorbés par leurs habituels marchandages dans un pays multiconfessionnel mis en coupes réglées par les barons des diverses communautés.

La gigantesque déflagration a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt au port qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesures de précaution de l'aveu même des autorités. Outre les plus de 200 morts, l'explosion a fait plus de 6500 blessés et détruit des quartiers entiers de la capitale libanaise.

Une enquête locale n'a toujours rien donné, aucun responsable n'ayant eu à rendre des comptes. Les forces de sécurité ont tiré mardi des gaz lacrymogènes contre des manifestants en colère protestant devant la résidence à Beyrouth d'un ministre accusé de bloquer l'enquête sur l'explosion.

Avant M. Hariri, Moustapha Adib, un diplomate peu connu du grand public nommé fin août pour former un gouvernement, avait lui aussi échoué face à la résistance des partis à sa proposition de cabinet.