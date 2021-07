La situation dans les urgences inquiète les services ambulanciers de l'Estrie

Une situation comme à l'hôpital de Coaticook amène un lot de pression supplémentaire sur nos services , a confié le porte-parole de Dessercom, Francis Brisebois. Il qualifie ce genre de situation comme étant une boule de neige qui crée des bris de services.

Lorsqu’on arrive dans les hôpitaux avoisinant celles ayant des fermetures, je vous dirai qu’eux aussi, ils ont une surcharge étant donné que les ambulances vont toutes se rendre au même point. Une citation de :Francis Brisebois, porte-parole de Dessercom

Les ambulanciers sont alors forcés d’amener un patient vers un autre hôpital causant ainsi des délais supplémentaires sur un secteur plus vaste à couvrir.

Le porte-parole a remarqué une hausse des appels envers les secours d’urgence ce qui cause une pression supplémentaire sur son service d’aide qui est touché de plein fouet par une pénurie de personnel. Dans le secteur de l’Estrie, on a de la misère, déplore-t-il. L’autre problématique qu’on a, étant donné qu’on est sur des heures de CNESST comme les camionneurs, on a une limite du nombre d’heures où on peut conduire un camion et offrir des soins.

Sans compter que certaines municipalités fonctionnent toujours sur des horaires de factions, soit que les ambulanciers doivent être aptes à répondre 24 heures sur 24 durant sept jours.

Des solutions pour traverser la crise

L’entreprise rappelle l’importance d’éduquer la population quant aux raisons de faire appel aux ambulanciers. Elle invite la population à les contacter en cas d’urgence uniquement, sinon d’utiliser d’autres services de santé tels que les infirmières disponibles au 811 ou de se rendre en pharmacie.