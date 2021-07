Des Manitobains approuvent les avantages réservés aux personnes complètement vaccinées

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a annoncé mercredi en conférence de presse que ceux qui sont totalement immunisés contre la COVID-19 et qui portent un masque pourront aller au théâtre, au cinéma ou voir un spectacle. D'autres assouplissements ont aussi été dévoilés, pour les bars notamment.

Je pense que je vais certainement y aller. Ça fait vraiment longtemps. Ça risque d’être un peu stressant au début d’être dans une salle confinée avec tous ces gens inconnus. Mais avec tout le monde vacciné, on va se sentir mieux , a lancé Esethu Gwintsa, qui a reçu sa carte d’immunisation mercredi.

Esethu Gwintsa est excitée à l'idée de retourner au cinéma. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Al Schwartz a lui aussi reçu ses deux doses. Il n’hésitera pas à enfourcher son scooter pour se rendre au Musée canadien pour les droits de la personne de Winnipeg, avec une amie, à sa réouverture le 27 juillet.

Un propriétaire de cinéma inquiet

La nouvelle de limiter l’accès aux salles de cinéma aux gens totalement immunisés a pris par surprise le directeur général des Cinémas Landmark, qui possède des établissements à Winnipeg, Brandon, Selkirk et Winkler.

Ça ne me semble pas équitable de prendre des entreprises privées et une industrie en général et de dire "on va vous utiliser comme incitatif", malgré le fait qu’il n’y ait pas d’augmentation de risque pour la santé et la sécurité , a déclaré Bill Walker.

Il ajoute que cette mesure unique au Manitoba n’a pas été appliquée ailleurs au Canada. Il craint la réaction de la clientèle.

Si une personne ne sait pas qu’elle doit être vaccinée pour venir au cinéma ou qu’elle est contre la vaccination […], c’est une interaction potentielle qu’on espère éviter.

Par ailleurs, M. Walker fait savoir que la compagnie n’a pas l’intention de rouvrir le cinéma à Winkler, considérant le faible taux de vaccination dans la région.

Incitatif inefficace, selon une experte

La professeure au Département des sciences de la santé communautaire de l’Université du Manitoba Michelle Driedger croit que les avantages liés à la double vaccination représenteront un soulagement bien accueilli par ceux qui sont favorables à la vaccination.

Toutefois, signale-t-elle, une telle mesure n’encouragera pas ceux qui y sont réticents.

Mme Driedger s’inquiète par ailleurs pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin à cause de raisons médicales.

L’experte en santé communautaire estime que la meilleure stratégie pour faire augmenter le taux de vaccination demeure la sensibilisation, avec des médecins, des professionnels de la santé ou des expert locaux qui peuvent répondre aux questions des gens.

Avec les informations de Erin Brohman, Jim Agapito and Stephen Ripley