Le Canada soutiendra un nouveau moteur mis au point par Pratt & Whitney

Le co-investissement au montant indéterminé pour un vol de démonstration du moteur hybride pour les turbopropulseurs régionaux fait partie d'une annonce plus large pour l'aérospatiale attendue jeudi, selon ces sources.

À 13 h, le premier ministre Justin Trudeau fera une annonce au palais des congrès de Montréal. Il sera accompagné du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly et du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Eric Girard.

Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, la présidente de Pratt & Whitney Canada, Maria Della Posta, et le président de Bell Textron Canada, Steeve Lavoie, participeront également à cette conférence de presse.

Il s'agirait du plus récent soutien du gouvernement canadien à la filiale locale du motoriste américain, une division de Raytheon Technologies.

Le Canada fait partie d'un groupe sélect de nations productrices d'avions, aux côtés des États-Unis, de l'Europe et du Brésil, mais son avionneur le plus connu, Bombardier, a quitté le créneau de l'aviation commerciale en 2020.

Pratt & Whitney, qui domine le marché des turbopropulseurs, travaille à la démonstration en vol d'un moteur hybride dans le cadre d'un effort appelé Projet 804. Les tests doivent être effectués sur un turbopropulseur De Havilland Canada Dash-8 100.

Auparavant, Pratt a déclaré que le système de propulsion hybride électrique pourrait générer une économie de carburant moyenne de 30 % pour les avions à turbopropulseurs régionaux.

Pratt & Whitney, De Havilland et un porte-parole du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ont refusé de commenter. Les sources de Reuters ont demandé à ne pas être identifiées, car l'information n'est pas publique.

Un échéancier revu

Par ailleurs, l’attaché supérieur de Pratt pour la technologie de pointe, Michael Winter, a déclaré dans une entrevue accordée à Reuters en juin que la pandémie a mené l'entreprise à revoir ses plans de démonstration du moteur à propulsion hybride. Il était censé faire son premier vol d'ici 2022, selon la presse.

Le fabricant s'attend à ce qu'un vol de démonstration ait lieu d'ici le milieu de la décennie , a-t-il déclaré.

Nous avons profité de l'occasion [...] pour réfléchir très sérieusement et soigneusement à ce à quoi le bon partenariat devrait ressembler pour que nous puissions faire finalement un vol de démonstration d'un turbopropulseur régional , a-t-il ajouté.

Pratt & Whitney travaille également avec l’Agence spatiale américaine ( NASAAgence spatiale américaine ) sur un concours pour aider à financer un vol de démonstration d’un moteur hybride pour les avions à fuselage étroit d'ici 2025 environ, a précisé M. Winter.

Certaines technologies mises au point à partir du moteur hybride de Pratt au Canada pourraient être applicables à d'autres produits, comme les moteurs pour des taxis aériens et de lucratifs jets monocouloirs.

Des investissements critiqués

En avril, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé un investissement de 1,75 milliard de dollars pour l'aérospatiale, tout en augmentant le financement de l’initiative Accélérateur net zéro, qui aide les grands émetteurs à réduire leur empreinte carbone, à 8 milliards de dollars.

Le programme net zéro offre des prêts aux entreprises, mais une part du prêt peut ne pas avoir à être remboursée si certains objectifs sont remplis, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Les précédents prêts du gouvernement canadien pour Pratt & Whitney Canada et d'autres entreprises aérospatiales canadiennes ont suscité des critiques de l'Organisation mondiale du commerce ( OMCOrganisation mondiale du commerce ), mais Ottawa dit s’être conformé à toutes les décisions de l' OMCOrganisation mondiale du commerce .

Cette année, le Brésil a mis fin à une plainte commerciale contre le Canada sur les subventions aux avions, appelant plutôt à des négociations plus larges.

Notre gouvernement prend au sérieux les obligations internationales et nos mesures de soutien à l'innovation sont conformes aux règles du commerce international , a déclaré John Power, porte-parole du ministre Champagne.