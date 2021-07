Réouverture de la bibliothèque Gatien-Lapointe après plusieurs mois de fermeture forcée

Les travaux de nettoyage sont maintenant terminés, ce qui permet d’accueillir à nouveau le public, a expliqué la cheffe de division culture et bibliothèques à la Ville de Trois-Rivières, Nancy Kukovica, en entrevue à l’émission Toujours le matin. On a très hâte de retrouver nos abonnés , a-t-elle déclaré.

Depuis près d’un an et demi, l’horaire de la bibliothèque a dû être modifié à plusieurs reprises, d’abord en raison de la pandémie de COVID-19, puis à la suite de l’incendie au stationnement de l’autogare, situé sous le complexe qui regroupe l’hôtel de ville et la Maison de la culture.

La fumée et de la suie se sont propagées jusque dans ces bâtiments ainsi que dans la salle de spectacles J.-Antonio-Thompson.

À la bibliothèque, 185 000 documents, comme des livres, des CD et des DVD, ont dû être nettoyés de façon individuelle. Ces travaux ont duré trois mois, indique Nancy Kukovica.

Les postes informatiques ainsi que l’accès au réseau Internet sans fil ne sont toutefois pas encore accessibles. Les réparations devraient être complétées d’ici quelques semaines.

Malgré cela, la Ville tenait à rouvrir la bibliothèque. On ne voulait pas bouder notre plaisir de retrouver nos abonnés, puisqu'outre ces deux services, l’ensemble des services sont disponibles , affirme la cheffe de division culture et bibliothèques.

La bibliothèque Gatien-Lapointe est située au centre-ville de Trois-Rivières. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

L’argent des assurances de la Ville de Trois-Rivières permettra de payer pour les coûts du nettoyage. Le montant total des travaux n’est pas encore connu, selon Nancy Kukovica.

Le Club de lecture TD et les autres activités d’animation demeurent offerts en mode virtuel, pour l’instant.

Dans la Maison de la culture, seule la bibliothèque est rouverte. Les autres locaux pourraient à nouveau être accessibles au public au début de l’automne.