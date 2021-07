Davantage de feux de forêt cette année dans la région de Fort McMurray

Un mélange de chaleur, de sécheresse record et d’une série d'orages électrique a provoqué des dizaines d'incendies dans la région de Fort McMurray. Les autorités affirment que les feux sont bien maîtrisés et ne menacent pas les communautés.

Le nombre actuel d'incendies est légèrement supérieur à la moyenne , dit Lynn Daina du service des incendies pour la région forestière de Fort McMurray.

Il y a actuellement 42 feux actifs dans la région, dont plusieurs sont considérés comme non maîtrisés.

Parmi eux, un incendie de 66 hectares se trouve à moins de 10 kilomètres à l'est des installations de l'établissement de l’entreprise Imperial Oil, au nord de Fort McMurray. Un autre feu non circonscrit de 50 hectares brûle à 30 km à l'est de Fort McKay.

Pour l'instant, aucun de ces incendies ne menace de collectivités, mais plusieurs sont sous surveillance, précise-t-elle. Actuellement, 76 pompiers et membres du personnel, 13 hélicoptères et deux avions-citernes sont engagés dans la lutte contre les feux.

Une situation sous contrôle

Pour l’instant, il n’y a pas d’incendie préoccupant pour la communauté , affirme Ron Quintal, chef adjoint du service d’incendie de Fort McKay, qui affirme tout de même que son équipe surveille. Le service d'incendie prend au sérieux les feux de forêt dans la région, car la communauté a dû être évacuée trois fois par le passé en raison d'incendies.

Pour éviter que de tels situations ne se produisent à Fort McKay, le service d'incendie a mis en place des mesures telles que des coupe-feu et des plans de gestion des urgences, dit Ron Quintal. Croyant que la prévention est la clé, il encourage les résidents à être prudents lorsqu'ils sont dehors.

La météo de ces dernières semaines combinée à la foudre provoque des risques d’inflammabilité importants. Depuis le 9 juillet, 32 nouveaux incendies de forêt ont été causés par la foudre, affirme la responsable de l’information sur les incendies.

Des conditions climatiques propices aux incendies

La chaleur de cette année a été du jamais vu , dit Lynn Daina. Le mois de juin 2021 a été le plus chaud jamais enregistré à Fort McMurray. Le 30 juin, les températures à Fort McMurray ont même atteint 40,1 C, la température la plus élevée jamais enregistrée dans la communauté.

En moyenne, au cours des cinq dernières années, il y a eu 58 feux à ce stade de la saison. La responsable de l'information sur les incendies de forêt dans la région forestière de Fort McMurray, Lynn Daina, recense déjà 79 incendies cette saison. Elle précise que 14 500 hectares, soit plus de 35 800 acres, ont brûlé.

Selon Alysa Pederson, météorologue à Environnement Canada, les prévisions pour les prochaines semaines indiquent également des températures supérieures à la moyenne.

De plus, par rapport aux années précédentes, il y a eu un manque de précipitations dans la région. Le printemps dernier a été le cinquième plus sec jamais enregistré dans la région, avance Alysa Pederson. Habituellement, on compte environ 73 mm de précipitations en juin. Mais cette année, seuls 40,3 mm sont tombés, selon elle.