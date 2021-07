Encore des vacances peu profitables pour des commerçants américains

Beaucoup de ces commerçants comptent sur la présence de nombreux Québécois durant l'été pour assurer la pérennité de leur entreprise. C'est le cas de Patricia Polizze, propriétaire du Ala Moana Motel de Wildwood. Originaire de Saint-Hyacinthe, elle réserve en temps normal plus de 50 % de ses chambres à des Québécois.

On a une grosse clientèle québécoise qui venait en 2019 et avant. Ça fait 30 ans qu'on est ici et le motel a 22 ans. Wildwood, c'est très connu pour les Québécois.

Celle-ci est demeurée sur le qui-vive toute l'année, croyant chaque mois que la frontière avait une chance de redevenir accessible.

Ça ne rouvrira probablement pas. On avait beaucoup d'espoir, même les Québécois avaient de l'espoir. J'ai eu beaucoup d'appels. Ça a commencé en janvier, puis tous les mois. Là, notre espoir commence à glisser.

Chaque mois, on pensait que ça allait être le mois d'après. Des Québécois essayaient même de planifier pour le mois de juillet. Là, ils regardent peut-être pour le mois d'août. Une citation de :Patricia Polizze, propriétaire du Ala Moana Motel de Wildwood

Pour ces entrepreneurs, le prochain mois sera crucial. Il représente à peu près la dernière chance qu'ils ont de recevoir des gens de la Belle Province avant la fin de l'été.

J'ai encore espoir que ça va rouvrir au mois d'août, mais sinon, c'est peine perdue. Juillet et août, c'était maintenant , soutient Patricia Polizze.

On a vraiment hâte de raviver les relations privilégiées que l'on a avec nos amis du Québec. Il y a plusieurs personnes qui viennent chez nous année après année, et elles nous manquent depuis 15 mois , témoigne le propriétaire du Alouette Beach Resort à Old Orchard , Frederick Kennedy. Il vit la même situation que sa collègue de Wildwood.

Les Américains à la rescousse

Heureusement, pour l'industrie touristique de la côte est américaine, la pandémie de COVID-19 a également causé une diminution du nombre de voyages des Américains. Au lieu de se diriger ailleurs dans le monde, ces derniers font davantage de tourisme local.

Comment on s'arrange? On fait des Américains et on garde espoir pour les Québécois. Une citation de :Patricia Polizze, propriétaire du Ala Moana Motel de Wildwood

Beaucoup de gens n'ont pas pris de chance et ont décidé de voyager près d'eux. J'ai donc beaucoup de clients basés à moins de cinq heures de route, observe la propriétaire du Ala Moana Motel. [...] Point de vue monétaire, on arrive. On n'est pas dans la misère parce que les clients américains sont là. Ils remplissent les chambres et on est capable de payer nos comptes. Ça compense.

Il n'en demeure pas moins que la situation actuelle est difficile à vivre pour la forte majorité des hôteliers de ce secteur.

Quand j'ai une clientèle québécoise, l'organisation est beaucoup plus facile parce qu'ils réservent à l'avance. Leurs vacances sont sacrées, donc ils se préparent des mois plus tôt. [...] Quand tous les Québécois ont déjà réservé, on n'a plus besoin de toucher au téléphone. De plus, ils restent souvent beaucoup plus longtemps, ce qui entraîne moins d'entrées et de sorties , raconte la Maskoutaine.

Psychologiquement, ça a été dur l'an passé. On avait beaucoup de réservations qu'on a dû annuler, on a donné des crédits pour cette année à d'autres clients qui avaient fait un dépôt , ajoute celle qui a dû refuser des réservations cette année afin de prioriser ceux qui avaient pris une chambre l'an passé.

Un appel à Ottawa

Tous ces commerçants espèrent que le gouvernement Trudeau permettra aux voyageurs non essentiels de traverser la frontière d'ici la fin de l'été.

On surveille ça de très près. Une citation de :Patricia Polizze, propriétaire du Ala Moana Motel de Wildwood

On commence à avoir quelques réservations de Canadiens et on espère que ça va continuer d'augmenter. On est rempli d'espoir , ajoute M. Kennedy.

Ils croient d'ailleurs les Québécois seront au rendez-vous, et ce, dès la réouverture de la frontière.

La clientèle québécoise qui a connu Wildwood, mon motel, les autres motels et la plage, ils vont revenir, aussitôt qu'ils rouvrent les douanes , indique Patricia Polizze.

Rappelons que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré mercredi qu'il faudrait attendre quelques semaines avant de statuer sur la possibilité d'ouvrir la porte aux voyages non essentiels chez nos voisins du sud.

Avec les informations de Brigitte Marcoux