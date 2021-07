Logements, garderies : les défis entourant la croissance de LM Wind Power à Gaspé sont grands

De grands défis attendent la Ville de Gaspé qui doit se préparer à accueillir au moins 200 nouveaux travailleurs et leurs familles d'ici la fin de 2022, alors que la ville vit déjà une pénurie criante de logements et de places en garderie.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Gaspé pour annoncer l'agrandissement de l'usine de LM Wind Power, un projet de plus de 160 millions de dollars financé par Québec et Ottawa.

D'ici la fin de 2022, l'usine de Gaspé va donc compter 580 travailleurs, mais ce chiffre pourrait encore augmenter dans les années à venir, selon le maire de Gaspé, Daniel Côté.

C'est une usine qui aura une capacité d'atteindre jusqu'à 1000 travailleurs à son plein potentiel , affirme-t-il.

Présentement, la cible est à 200 travailleurs supplémentaires et on croit être en mesure d'absorber ça dans le milieu , ajoute le maire.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se réjouit de devoir gérer une croissance de sa ville, plutôt qu'une décroissance (archives). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

M. Côté précise notamment que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est au courant depuis au moins un an que ce projet est dans les cartons, et qu'une annonce concernant de nouvelles places en garderie est prévue dans les prochaines semaines.

Le ministre Lacombe a d'ailleurs lui-même assuré que le manque de places en garderie serait réglé dans les prochaines années. D'ici la fin du mandat, les gens vont voir beaucoup de changement et d'ici 2023-2024, le problème en Gaspésie devrait être réglé , a-t-il affirmé mercredi.

Le maire de Gaspé admet cependant que le temps presse puisque les nouveaux travailleurs sont attendus d'ici moins de deux ans.

Il va falloir prendre les bouchées doubles. Du côté des garderies, le ministre de la Famille permet d'avoir des installations temporaires le temps que les places se construisent. Ce serait la voie choisie. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

Tout dépend du nombre de places qu'ils vont nous octroyer, on pourra s'ajuster en conséquence sinon on va devoir travailler avec des promoteurs privés aussi , poursuit-il.

Selon les chiffres détenus par le maire, près de 200 places en garderie sont présentement requises à Gaspé.

Des ventes de terrains pour créer de nouveaux logements

Pour ce qui est des besoins en logement, le maire Côté dit être en train de finaliser des ventes de terrain avec des promoteurs privés.

D'ici la fin de l'été, c'est clair qu'il y aura des belles annonces pour une construction en 2022 , assure-t-il.

Les annonces à venir concernent notamment le terrain municipal situé près du Carrefour Gaspé. Il y a d'autres terrains qui appartiennent à des promoteurs privés qui sont aussi en discussion , précise le maire.

Cette année, seulement 1,4 % des logements de Gaspé sont inoccupés selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

De plus, M. Côté rappelle que certains des nouveaux employés de LM Wind Power pourraient être des travailleurs étrangers temporaires.

Souvent le besoin n'est pas d'avoir un quatre et demie, ce sont des personnes qui arrivent seules, qui n'ont pas de famille avec eux et qui vont retourner dans leur pays d'origine dans environ trois ans habituellement, donc on est plus en mode maison de chambre. C'est plus facile à développer que des grands blocs d'appartement , explique-t-il.

Croire à la croissance gaspésienne

Peu importe le type d'habitation cependant, le temps presse.

On a des promoteurs dans les deux types de projets, donc ça chemine et c'est clair qu'il faut absolument être prêts pour la fin 2022, alors il faut que ça déboule rapidement , reconnaît le maire.

C'est un grand défi, mais c'est un beau défi. Trop souvent en Gaspésie, on a géré de la décroissance. Là, on est en train de gérer de la croissance. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé

En fait, le défi qu'on a, c'est que les gens ont tellement eu des perceptions négatives de la Gaspésie qui décroissait qu'on a de la misère à convaincre des promoteurs d'investir chez nous. Des promoteurs étrangers, ils ont de la misère à croire ça , constate M. Côté.