Un important don de 400 000 $ pour aider les femmes victimes de violence familiale

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour a reçu un important don de 400 000 dollars de la famille de Denis Arsenault dans le cadre de la campagne Courage.

Le donateur Denis Arsenault indique que sa famille est extrêmement impressionnée par l’important travail du Centre Beauséjour et souhaite le soutenir.

M. Asrenault prévoyait d'abord faire un don de 350 000 $, mais une fois sur place mercredi, a décidé d'ajouter une somme de 50 000 $ pour soutenir un projet parallèle de garderie.

La résidence de Lorraine

Le don de la famille Arsenault marque l’ouverture de la résidence de transition du Centre, qui est nommée Résidence de l’espoir à Lorraine en l’honneur d’une amie de longue date de la famille.

Lorraine Boudreau, de Shediac, est l'adjointe de Denis Arsenault depuis plus de 15 ans, et amie de la famille de longue date.

Ce dernier a voulu l’honorer, la décrivant comme étant une personne merveilleuse, attentionnée et compatissante […] toujours au service des autres. C’était l’occasion de faire les deux.

Tout ceci est une véritable surprise , a déclaré Lorraine Babineau. Sincèrement, bien que j’ai beaucoup d’émotions en ce moment, je me sens extrêmement honorée d’être associée à un établissement et à un groupe de personnes aussi bienveillants.

On compte sept appartements à long terme sur place dans la Résidence de l’espoir à Lorraine, et deux à l’extérieur.

Des femmes victimes de violence et leurs enfants peuvent demeurer dans ces logements un an, voire deux si nécessaire.

Une partie du don, soit 50 000 $, servira à mettre en place une garderie spécialisée pour les enfants qui ont vécu des traumatismes dans leur vie.

C’est la deuxième en Amérique du Nord , déclare Kristal LeBlanc.

La campagne Courage

Ce don de la famille Arsenault a été octroyé dans le cadre de la campagne Courage, lancée en 2017 par le centre, afin d’amasser des fonds pour la construction d’un nouvel établissement d’accueil pour les victimes.

À ce jour, elle a permis de recueillir plus de 4,5 millions de dollars.

En 2019, le Défi 5 $ de la campagne Courage a battu le record mondial Guinness de la plus longue rangée de billets.

Kristal LeBlanc, directrice du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Photo : CBC / Shane Magee

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour recense une augmentation de 30 % de victimes de violences depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Durant la pandémie, on a perdu deux personnes dans la grande région, en raison de la violence conjugale , souligne Kristal LeBlanc. Alors, c’est vraiment important. malheureusement, aujourd’hui on est à pleine capacité, on n’a pas de lits de disponibles.

Beaucoup de travail reste à faire, alors que le Nouveau-Brunswick a également le plus haut taux de féminicide dans les quatre provinces de l’Atlantique.