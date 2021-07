Un policier d'Ottawa accusé d'avoir donné des informations confidentielles à une femme

Troy Forgie a brièvement comparu par téléphone mercredi. Il fait face à deux chefs de conduite répréhensible, un chef d'insubordination et un chef d'abus de confiance en vertu de la Loi sur les services policiers.

Il n'a pas plaidé coupable ou non coupable à ces accusations pour l'instant et aucune d'elles n'a été prouvée en cours. Troy Forgie doit comparaître devant un agent d'audience disciplinaire en août.

Le SPOService de police d'Ottawa allègue que l'agent Forgie a effectué des requêtes non autorisées dans les bases de données de la police locale et nationale pour des raisons personnelles entre le 14 décembre 2020 et le 12 janvier 2021.

Les dossiers de la police montrent qu'il aurait ainsi procédé à six reprises – cinq fois le 14 décembre seulement, en moins d'une heure. Deux de ces recherches portaient sur un rapport spécifique.

La police d'Ottawa allègue que le jour où il a effectué la majorité de ces recherches, Troy Forgie a divulgué à une femme des informations dont il avait le devoir de garder confidentielles . L’agent aurait ensuite envoyé des messages électroniques inappropriés à cette femme au sujet d'un accusé qui était devant les tribunaux .

D'après des sources policières, l'agent Forgie aurait fourni à la femme des informations sur une personne inculpée dans un dossier séparé d'agression sexuelle. Il tentait de séduire cette femme et essayait d’organiser un ménage à trois, selon ce qu'a appris CBC.

Deux semaines après la divulgation présumée d'informations, les enquêteurs de la Section des normes professionnelles de la police d'Ottawa allèguent que l’agent Forgie a ensuite visionné des photographies et des vidéos sexuels alors qu'il était en service .

Troy Forgie a été suspendu en mars avec solde à la suite de l'enquête.

De son côté, l'Association des policiers d'Ottawa, qui représente l'agent Forgie à l'audience, a refusé de commenter. Le président de l’organisme, Matt Skof, a qualifié le dossier d’affaires personnelles et a déclaré soutenir l'agent.

Rétrogradation en 2014

Ce n’est pas la première fois que Troy Forgie fait face à une enquête disciplinaire.

En 2014, il avait été rétrogradé pendant huit mois après avoir falsifié un rapport afin qu'un suspect devienne informateur. Il avait plaidé coupable à un chef de manquement au devoir et à un autre de conduite répréhensible.

Selon la décision de condamnation, l'agent d'audience avait estimé à l'époque qu'avec la supervision, les conseils, le mentorat et la volonté appropriés de l'agent Forgie, ses chances de réforme et de succès sont bonnes .

Le Service de police d'Ottawa a souligné les efforts de Troy Forgie pour patrouiller en bicyclette. Il fait face à quatre accusations d'infraction disciplinaire. Photo : Service de police d'Ottawa (SPO)

Troy Forgie a été embauché par le Service de police d'Ottawa en décembre 2005. Il avait auparavant travaillé comme agent policier à l'École élémentaire J.H. Putnam à Ottawa – l'établissement l'a qualifié en 2018 de partie intégrante de notre communauté scolaire .

En juillet 2020, le SPOService de police d'Ottawa a également souligné ses efforts après avoir réuni trois frères dont les bicyclettes volées avaient été retrouvées.

D'après les informations de Shaamini Yogaretnam