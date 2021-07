Cri du coeur d'une mère qui défend son fils accusé d'avoir tenté de la tuer

Michaël Naud a été accusé mercredi matin d'avoir tenté de causer la mort de sa mère en la poignardant.

Quelques heures après avoir obtenu son congé de l'hôpital, toujours munie de ses bracelets d’hôpital et de ses pansements, sa mère a voulu nous donner sa version des faits.

Lundi soir, alors qu'elle préparait le repas dans sa résidence de Louiseville, Monique Naud affirme avoir reçu un coup de couteau dans le dos. Selon elle, son fils aurait dit : Maman, je n’ai pas le choix, il faut que je te tue .

Monique Naud raconte s'être alors débattue et avoir réussi à s'enfermer dans sa chambre à coucher pour appeler les secours.

Il n’a pas une once de violence. Lui et moi, on avait une complicité totale. Une citation de :Monique Naud, mère de Michaël

Monique Naud dit n'avoir jamais vu son fils dans cet état avant ce soir-là.

Un jeune homme qui avait besoin d’aide, selon sa mère

La femme âgée d’une quarantaine d’années souligne par contre que son fils vivait des moments difficiles. Monique Naud affirme qu’il a récemment perdu son emploi.

Elle explique aussi qu’il vit avec les conséquences d'un traumatisme crânien subi il y a quelques années.

Monique Naud raconte que la veille de l'attaque, l’homme de 25 ans aurait tenté de se suicider en s'infligeant un coup de couteau.

Il a été conduit à l'hôpital et en est ressorti quelques heures plus tard. Sa mère déplore le manque de suivi médical. Il a essayé de se suicider. Il me semble que c’était déjà un cri d'appel. [Il n’a pas été référé à] personne, on lui a donné aucun suivi médical, aucun suivi psychologique, rien... C’est là qu’elle est la faille!

Il ne mérite pas la prison. Il mérite du soutien. Une citation de :Monique Naud, mère de Michaël

La mère de Michaël Naud s'est confié à la journaliste Julie Grenon, peu de temps après sa sortie d'hôpital. Photo : Radio-Canada

Monique Naud va tout faire pour défendre et aider son fils. La prochaine étape pour elle sera de lui trouver un avocat.

La cour doit déterminer si Michaël Naud est apte à comparaître. Le jeune homme demeure incarcéré en attendant la suite des procédures au palais de justice de Trois-Rivières.

D’après le reportage de Julie Grenon