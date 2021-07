Comment convaincre les jeunes à se faire vacciner?

Je suis surtout impatient de voir mes amis et d'aller à l'école , explique Jabriele Elnour, 13 ans, qui vient de recevoir sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19.

Je me sens libre maintenant , confie de son côté Anthony Pardo, 12 ans.

Les deux adolescents se sont présentés mardi à une clinique mobile de vaccination organisée sur un stationnement de Windsor.

Ils ne sont toutefois pas très représentatifs de leurs pairs du même âge. En date de mercredi matin, seulement 51,3 % des 12-17 ans avaient reçu une dose de vaccin et seulement 18 % étaient complètement vaccinés.

Pourtant la vaccination de cette catégorie d'âge est possible depuis la fin du mois de mai dans la région.

À l'échelle provinciale, le taux de vaccination des adolescents est de 61 %, soit près de 10 points de pourcentage de plus que le taux dans Windsor-Essex.

Rejoindre les jeunes là ils sont

Le faible taux de couverture des jeunes est à la fois une surprise et une préoccupation pour le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste local.

Les adultes de notre communauté ont retroussé leurs manches très rapidement pour se faire vacciner , indiquait-il la semaine dernière.

Selon lui, si une partie importante de la population des jeunes admissibles ne se fait pas vacciner, cela pourrait entraîner des éclosions de COVID-19 cet automne, et les élèves pourraient être envoyés à l'école à la maison une fois de plus.

Personne ne souhaite cela, et nous devons nous assurer que nos enfants reçoivent les deux doses complètes avant de commencer l'école , martèle-t-il.

Le bureau de santé régional et les partenaires communautaires multiplient ainsi les cliniques mobiles pour réduire les obstacles à la vaccination et augmenter le taux de couverture dans les segments de la population qui accusent un retard.

La clinique extérieure en plein air de mardi visait le centre-ville et les jeunes, indique Laura Strathdee, directrice des opérations et de la logistique de Santé Ontario et de l'hôpital Erie Shores HealthCare, l'un des partenaires de l'événement.

Nous planifions activement, avec le bureau de santé et les partenaires communautaires, la mise en place d'autres cliniques du genre pour les jeunes. C'est notre mission pour l'été , poursuit-elle.

Les autorités sanitaires appellent les plus jeunes à se faire vacciner dès que possible. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Comprendre les hésitations

Parmi les raisons qui ralentissent la vaccination, il y a la perception du risque, indique la Dr Anne Pham-Huy, pédiatre et présidente d'Immunisation Canada, une coalition nationale qui encourage la vaccination et l'éducation en matière de vaccins.

Certains, explique-t-elle, peuvent penser que le risque de recevoir un vaccin, et de subir des effets secondaires, est plus élevé que le risque de contracter la maladie elle-même, et ce même, alors que les cas graves chez les enfants et les jeunes sont beaucoup plus rares que chez les adultes.

Anthony Pardo se dit soulager d'avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. Il dit qu'il n'est pas prêt à refaire une année scolaire à la maison. Photo : CBC/Chris Ensing

La pédiatre insiste sur l'importance de poser des questions et de consulter un fournisseur de soins de santé, même si cela peut être mal perçu..

Je pense qu'il y a presque une peur de poser des questions pour ne pas être vu comme étant contre les vaccins , note-t-elle.

Selon elle, lorsqu'on cherche à déterminer les causes de l'hésitation à se faire vacciner, il est également important de tenir compte de la communauté et des facteurs spécifiques qui préoccupent les gens.

Il ne faut pas présumer que tout le monde a le même problème , souligne-t-elle en expliquant que cette hésitation vaccinale est un enjeu complexe qui a des nombreux facteurs, mais aussi des solutions variées.

En attendant, le jeune Anthony Pardo espère qu'il n'aura pas à faire une autre année scolaire à la maison.

Je me sentais comme dans une boîte , explique-t-il pour décrire l'année qui vient de s'achever.

Avec des informations de CBC