Mobilisation à Gatineau pour dénoncer la situation dans les urgences de l'Outaouais

Sur sa page Facebook, le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) ne parle pas d’une manifestation, mais plutôt d’un événement de mobilisation intitulé Les urgences de Gatineau se meurent dans l'indifférence .

Le système de santé de l'Outaouais déjà très essoufflé se meurt de plus en plus. Les urgences, les CHSLD, les divers départements et spécialités, l'épuisement et le surmenage [sont] partout , peut-on lire sur la page du Syndicat FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais .

Le but de cette action symbolique est de mettre en lumière le surmenage et l'épuisement généralisé qui touchent le personnel des urgences, des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et de nombreux départements d'hôpitaux.

Plusieurs groupes doivent prendre part au rassemblement dont, entre autres, l'Association québécoise des Infirmières et Infirmiers (AQII), Équité Outaouais ainsi que des représentants du parti politique Québec solidaire (QS). La population est aussi invitée.

Situation dans les urgences jeudi

Dans sa plus récente mise à jour du taux d'occupation dans les urgences du Québec, à 6 h 30 jeudi, Index Santé affiche un taux d’occupation de 80 % en Outaouais.

Trente-et-un patients sont alités à l'urgence de l'Hôpital de Hull, conçue pour en accueillir 25, soit un taux d'occupation de 124 %. Huit patients sont aux urgences depuis plus de 24 h.

La pression est aussi forte sur l'urgence de l'Hôpital de Maniwaki, avec un taux d'occupation de 133 %. Huit civières sont occupées, alors que la capacité est de 6.

Au CLSCCentre local de services communautaires de Fort-Coulonge, on affiche un taux d’occupation de 150 %, avec 3 patients pris en charge alors qu'il devrait y en avoir 2 tout au plus.

À l'Hôpital de Papineau, la situation s’améliore tandis que 10 patients sont alités sur une capacité de 12.

L'urgence des établissements de Pontiac et de Wakefield fonctionne normalement.

Quant à l'urgence de Gatineau, elle n'accueille que quelques patients, soient les femmes enceintes, les enfants et les personnes en crise pour des problèmes de santé mentale. Malgré cette réduction de l'achalandage, 4 patients y sont depuis plus de 24 heures.

Plus de détails à venir