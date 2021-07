Les Bucks gagnent un match enlevant et nivellent les chances en finale de la NBA

Les Bucks créent ainsi l'égalité 2-2 dans la série, au grand plaisir de leurs partisans qui ont été très bruyants tout au long de la soirée.

Phoenix semblait se diriger vers la victoire en début de quatrième quart, avec une avance de neuf points.

Mais la cinquième faute de l'arrière Devin Booker, contraint de retourner sur le banc alors qu'il était intouchable jusque-là, a relancé Milwaukee. Booker a tout de même terminé la rencontre avec 42 points.

Les Bucks ont nivelé la marque avec trois minutes à écouler au temps réglementaire, avant de porter l'estocade lors des dernières secondes.

Symbole de la détermination de Milwaukee, le contre monumental de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton qui s'apprêtait à claquer une passe lobée dans le cercle, à un peu plus d'une minute du coup de sifflet final.

Chris Paul, des Suns, a été la cause de cinq revirements et a dû se contenter de 10 points. Jae Crowder a connu un fort match avec 15 points, trois vols et trois blocs. Ayton n'a obtenu que six points, bien qu'il ait saisi 17 rebonds.

Chez les Bucks, Brook Lopez et Jrue Holiday ont ajouté 14 et 13 points, même s'ils ont tous deux été 0 en 5 de longues distances.

Holiday n'a été que quatre en 20 en jeu continu, mais il a été coriace en défense, notamment contre Paul.

Pat Connaughton y a mis du sien avec 11 points, dont trois tirs de trois points en sept tentatives.

La première demie s'est conclue dans l'impasse, 52-52. Paul n'y a inscrit que deux points.

Le Greek Freak , Antetokounmpo, a été moins impressionnant que lors des deux précédents duels (42 et 41 points) même s'il a tout de même brillé, avec 26 points récoltés.

C'est son fidèle acolyte Khris Middleton qui a fait la différence pour la première fois dans cette finale et passé 40 points à la défense des Suns qui l'a pourtant surveillé tout le match.

En séries, le dossier des Bucks à la maison est 9-1.

Une fois le résultat à peu près scellé, la foule scandait Bucks in six (les Bucks en six), dans l'espoir de voir les leurs soulever le trophée le 20 juillet, quand la série sera de retour au Fiserv Forum.

Les deux équipes retournent à Phoenix samedi pour la cinquième manche de cette finale maintenant relancée, alors qu'elle semblait promise aux Suns il n'y a pas si longtemps.